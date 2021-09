Kladenský Hlava je u Pirátů doma: Chápu, že nám kabinu nepůjčili

Do Chomutova se kvůli hokeji vrací pravidelně jako bumerang. A někdy to Nicolasu Hlavovi hlava nebere. Jako teď. „Dělal jsem si srandu, že mě to vždy zavane domů, i když nechci,“ směje se útočník.