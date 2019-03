Nesmíme nic podcenit, varuje třinecký brankář Hrubec

Nebál se, že to ještě může být komplikace? „Hned jsem koukal na kostku, abych se podíval, kolik je ještě času,“ uvedl Hrubec. „Za dvaadvacet vteřin se gól dá dát, ale zase jsem si říkal, že máme na ledě pět kluků, kteří by puk raději sežrali, než aby se dostal k nám do pásma. Věřil jsem, že nedovolí, aby na mě vůbec vystřelili.“

Podle třineckého gólmana Vítkovice odehrály zatím nejlepší utkání v sérii. „Dneska byly fakt dobré.“

Jenže opět se střelecky neprosadily. Daly jediný gól, celkem zatím ve třech duelech tři. „To vypovídá o tom, jak perfektně bráníme, jak tým skvěle hraje,“ řekl Šimon Hrubec. „Byl bych rád, kdyby nám to vydrželo a v každém zápase jsme plnili to, co po nás trenéři chtějí.“

Ocelářům chybí k postupu jedno vítězství. „Nesmíme nic podcenit. Razím heslo, že s pokorou se dojde nejdál. Příště musíme mít lepší první třetinu, protože v ní nás dneska zatlačili,“ dodal Šimon Hrubec.