Třinecký Cienciala zažívá emoce na ledě i v porodnici

Ve čtvrtek v Třinci (3:0) byl autorem branky Aron Chmielewski, dnes v Ostravě (2:1) Michal Kovařčík.



Davidu Ciencialovi to ale vůbec nevadilo. V pátek prožil i jiné, než hokejové emoce – v pátek se mu narodila dcera, kterou s přítelkyní pojmenovali Zoe.

Stihl jste být u porodu?

Byl jsem u něj. Do porodnice jsme jeli hned po čtvrtečním utkání s Vítkovicemi, v jedenáct večer. A dcera se narodila druhý den v jednu odpoledne. Ale skoro jsem to nedal. Přítelkyně však porod zvládla bezvadně. Jsem neskutečně šťastný.

Přemlouval jste přítelkyni, aby s porodem počkala, až budete mít po zápase?

(Směje se). My jsme to tak spolu plánovali, že nejlepší by bylo rodit v pátek, po hokeji, protože v sobotu máme volno. A fakt to vyšlo. Nezmeškal jsem ani trénink.

Předpokládám, že oslavy budou až po sezoně.

Přesně tak. Ale určitě dceru zapijeme, aby byla pořádně zdravá.

A co říkáte tomu, že jste přišel o dva góly, byť opravdu nebyly vaše?

U toho Aronova (Chmielewského) gólu ve čtvrtek u nás doma to bylo v takové rychlosti, že jsem vážně nevěděl, jestli jsem puk do branky nedorazil. Myslel jsem si, že jsem to dal. Tentokrát v Ostravě jsem ani nevstal, když naši fanoušci vyvolávali moje jméno, protože jsem věděl, že to dal Michal (Kovařčík). A také to opravili.

Co dnešní třetí čtvrtfinálové utkání rozhodlo?

Fakt jsme hráli jako tým, ten zápas jsme ubojovali.

Od stavu 2:0 se zdálo, že máte utkání pod kontrolou, ale v závěru to ještě bylo drama, že?

Tak drama, to je hokej. Padne jeden gól a celé se to otočí. My jsme rádi, že domácí snížili dvacet vteřin před koncem a pak už jsme to ubránili. Je to cenné vítězství a zítra to bude zase boj.

Takže, jak bude pondělní čtvrtý zápas vypadat?

Budeme chtít podat takový výkon jako dneska. Nějak to dopadne, ale my jdeme za postupem.