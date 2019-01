Žejdlovi neuznali branku, pak neuhlídal Klimka. Gól jde za mnou, ví

„Chtěli jsme urvat nějaké body, škoda, že nám ten kousek chyběl,“ litoval boleslavský útočník Lukáš Žejdl. „Sparta byla o ten jeden gól šťastnější.“

Ve středu byl hrdinou domácího utkání proti Vítkovicím, k vítězství pomohl dvěma góly. V neděli by se ale radši neviděl.

Právě on neuhlídal Lukáše Klimka, který na začátku třetí třetiny souboj rozhodl. „Ten gól jde za mnou, protože to byl můj hráč a já jsem ho před bránou nepohlídal,“ nevykrucoval se Lukáš Žejdl.

Zápas byl hodně opatrný, čekalo se na první trefu. Byl to právě vysoký boleslavský útočník, komu se jí podařilo docílit, jenže jeho zásah neplatil. Dorážka přišla ve chvíli, kdy už sudí přerušil hru.

„Rozhodčí zapískal, tak to je a my to musíme respektovat,“ vyjádřil se Lukáš Žejdl a dál už situaci nechtěl příliš rozebírat. „Já to nesmím moc komentovat, abych nedostal trest. Zapískal, zapískal, nedá se nic dělat. Já bych tu hru nechal více plynout,“ zamyslel se Žejdl.

Video ukázalo tyčku

V závěrečném dějství už se domácí fanoušci radovali po střele Jana Buchteleho, jenže ani tohle nebyla regulérní branka, rozhodčí ji neuznali po několikaminutové konzultaci s obsluhou videa. Puk podle něj zastavila horní tyčka.

„Já tyhle dlouhé pauzy nemám rád, možná jsme trošku vychladli, ale taky jsme mohli rozhodnout zápas na svou stranu, protože jsme i my potom nějaké šance měli,“ glosoval Lukáš Žejdl.

Sparta byla ve srabu, v tabulce klesala mimo elitní desítku, nutně potřebovala zabrat. Proto bylo střetnutí nesmírně takticky svázané.

„Byl to těžký zápas, program je náročný, v minulých dnech se hrálo velmi často. Už jsme trošku cítili nohy,“ přiznal Žejdl únavu. „A bylo znát, že Sparta musela. Věděli jsme, že nebude prohrávat donekonečna, ale zároveň jsme se chtěli držet vlastního plánu. Škoda, že nakonec nevyšel.“

Další utkání hraje Boleslav v sobotu na libereckém ledě, v neděli pak ve své hale hostí Pardubice.