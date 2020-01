Gulaš v čele nespokojených: Stávka? Za sebe říkám ano, ale...

Současný vládce extraligové produktivity nezůstal jen u statusů na sociálních sítích. Plzeňský útočník stojí v čele nespokojených hráčů, kteří v drtivé většině vyjádřili nesouhlas s překotnou změnou a hodlají proti uzavření bojovat. „Řeknu to na plnou hubu: Podle mě chtějí být kluby hlavně v klidu a teple.“



Ne všechny týmy se ale k uzavření hlásí, některé se naopak vyslovily proti.

Ty týmy mají můj velký obdiv a respekt. Jsem rád třeba za to, jak vystoupila Sparta, tradiční klub, který se ozval jako jeden z prvních. Nebo Liberec. Také jim to není lhostejné, i když ti majitelé by mohli mít klid v podobě uzavřené ligy. Ale nechtějí.

Jedním z prvních odpůrců jste byl i vy. Naštvala vás ta zpráva hodně?

Pocitů bylo víc, naštvání ale určitě taky. Ligu hraju už nějaký rok, vyvíjím se v ní. My starší hráči to všichni vnímáme podobně, nebyli jsme z toho nadšení. Takže jediné, co jsme mohli udělat, byl tenhle krok.

Probírali jste téma uzavření ihned s ostatními?

Museli jsme zareagovat narychlo, ta informace šla ven zničehonic. Plno z nás mělo potřebu se k tomu vyjádřit. Co mám zprávy, bylo to téma ve všech kabinách. Proto se udělalo referendum, které ukázalo, že 266 hráčů je proti uzavření ligy. Já jsem hrozně rád za to, že můžeme ty kluky zastupovat a mluvit za ně. Je důležité, že jim to není lhostejné.

Teď budou probíhat vyjednávání s kluby. Ve hře je i možnost, že by se uzavření zavedlo až za dva tři roky. S tím byste už souhlasil?

Já s tím určitě nebudu souhlasit nikdy. Ani za rok, ani za dvacet let. My nedržíme prapor jenom za sebe, ale i za hráče, kteří přijdou po nás, a to je hrozně důležité. Jde o motivaci pro malé kluky, kteří vyrůstají ve svých klubech a tímhle by se jejich šance zúžily na pár vyvolených týmů. Další věc jsou fanoušci – znamenalo by to jejich obrovský odliv. O tom jsem prostě přesvědčený, to mi nikdo nevymluví žádnými čísly. Byla by to obrovská škoda. My si musíme vážit, že lidi chodí, počty se zvyšují. Uškodilo by to i sponzorům.

Ale vypadá to tak, že řada klubů, které jsou proti uzavření v této sezoně, se přiklání k tomuto kroku v dalších letech.

Nelíbí se mi to. Nedokážu si představit, že bych měl v tomhle hrát. Většina lidí, kteří mě znají, ví, že mi hodně záleží na náboji v zápase. Mám rád, když o něco jde. Vy si to dokážete představit? Koukat se na to, jak ve 30. kole spolu hrají třináctý s dvanáctým, když jsou daleko od play off?

Tisková konference k tématu uzavření hokejové extraligy v průběhu sezony 2019/20.

Uvažoval byste pak o odchodu z extraligy?

Doufám, že to tak nedopadne. Protože já mám extraligu strašně rád, proto ji hraju. Teď do budoucna ale nechci nic vyhlašovat, snad na to nedojde. Uděláme jako hráči všechno, abychom uzavření zabránili.

Padlo i slovo stávka. Dokážete si něco takového v extralize představit?

Za sebe říkám ano. Ale jestli je to realizovatelné, to nevím. Myslím si, že spíš ne, protože máme nějaké platy a každý kluk má pravidelné náklady. Teď si představte, že vám nebude chodit několik měsíců výplata. Hlavou, tělem a duší by do té stávky určitě všichni hráči šli, ale bohužel je to těžko proveditelné kvůli financím.