Zažil krach Pirátů. Uzavřít extraligu ale nechci, tvrdí plzeňský Jank

„Nesouhlasím s tím ani trochu. Uškodilo by to všemu,“ míní i řízný bek Škody Bohumil Jank.



Sedmadvacetiletý obránce si přitom v minulé sezoně prošel „peklem“ play out i baráže, s chomutovskými Piráty zažil krach, pád z ligy i velké dluhy ve výplatách.

Ani tahle hořká zkušenost vás nezviklala? Hrozba sestupu by s uzavřenou soutěží zmizela.

Sport je o vítězstvích i porážkách. Když ho chcete dělat, musíte přijmout obojí. To k tomu patří a to dodává hokeji náboj. Proto na něj chodí fanoušci. Chodili i na play out, protože tam šlo o záchranu. Chodili i na baráž, kde šlo o sestup. Pro diváka je dobře, když je o co hrát. Sportovní stránka je pro mě ten hlavní důvod, proč ligu neuzavírat. A je i spousta dalších, o kterých by šlo diskutovat hodiny.

Čemu by uzavření extraligy uškodilo nejvíc?

Soutěživosti. Teď je celou sezonu o co hrát. Nahoře, dole, všechny zápasy mají náboj. Kdyby se soutěž uzavřela, troufnu si říci, že kolem Vánoc ty týmy, které zůstanou dole, přestanou mít motivaci hrát.



Hráči se na to vykašlou?

Ne, to není o tom, že by se ti hráči na to vykašlali nebo se nepřipravovali. Ale v podvědomí prostě budete mít, že o sportovní úspěch či neúspěch už tolik nejde. A to je špatně.



Šla by extraliga kvalitou dolů?

Podle mě rozhodně. A byla by to hrozná škoda, protože já si naopak myslím, že teď rok od roku její kvalita roste.



Pojďme k aktuálnímu dění. Sešité obočí, to je první šrám v novém roce?

Jo jo, minulý týden v Olomouci jsem se trošku napapal mantinelu, ale nic hrozného. (úsměv)



Ve stejném utkání jste si připsal i první trefu v sezoně. A také kuriózní, při střele od modré čáry jste se sebou plácnul na led.

To bylo taky veselé. Milan (Gulaš) si stáhnul puk po buly na stranu a dal mi hezkou žabičku nahoru na modrou. Šla mi ale trošku na přední nohu a střela vypadala komicky. Ale puk skončil v síti, to je hlavní.

Start do sezony vám zabrzdila dvě vleklá zranění. O to víc si teď užíváte pravidelného hraní?

Musím to zaklepat. Jsem za to rád a věřím, že se mi už zranění vyhnou. Na ledě na to ale nemůžete myslet.

Když se nehraje extraliga v úterý, je tréninkový režim odlišný?

No, trenéři nás už nepřekvapí. (smích) Pondělky jsou vždycky těžké, přes hodinu na ledě, hodně se bruslí, dělají se kondiční cvičení. V úterý bylo volno, teď už se dva dny chystáme na nejbližší zápasy.



V pátek jedete do Kladna, v neděli hostíte poslední Pardubice. Jaké zápasy očekáváte?

Na Kladně je malé hřiště, tam to bude rychlý, urputný hokej plný soubojů. A nepodceňuji ani kvalitu Pardubic, už několikrát v sezoně ukázaly, že proti silným týmům umí zahrát. Pokud chceme uspět, nesmíme vůbec nic podcenit a do každého utkání jít na sto procent.