Kapitán i kanonýr Sparty: Nejsem žádný Ovečkin nebo Pastrňák, ale rád střílím

Z třígólového představení měl radost. „Je to hezké. Někomu se to třeba nepoštěstí za celou kariéru. Jsem rád, že to tam napadalo a pomohl jsem týmu k vítězství,“ řekl Řepík v rozhovoru s novináři.

Dvakrát se prosadil v přesilových hrách z pozice okolo pravého kruhu, kam dostal nabito nejdříve od Pavla Kousala a potom od Michala Kempného. „Nejsem žádný Ovečkin nebo Pastrňák, ale rád střílím. Když tam je šance, tak vystřelím. Dneska to tam dvakrát propadlo,“ pochvaloval si Řepík.

Sparta prohrávala už 1:3, ale dokázala zápas otočit. „Dobře nás napadali. Myslím si, že nám ze začátku nejezdily nohy tak, jak bychom chtěli. Nebyli jsme úplně v zápase. Připomínalo mi to trošku Plzeň,“ připomněl Řepík nedělní duel na západě Čech, kde Sparta prohrála 3:4 po samostatných nájezdech, a skončila tak její série sedmi výher.

„Pak jsme zabrali posledních pět minut ve druhé třetině, dali jsme kontaktní gól a třetí třetina už byla dobrá z naší strany. K ničemu jsme je nepustili. Oni měli celkově jen 16 střel. Dozadu to bylo dobré, udělali jsme nějaké chyby, ale musíme mít lepší nástupy do třetiny,“ dodal Řepík.

Za svůj hattrick přispěje do týmové kasy. „Nějakou tisícovku to bude stát. Samozřejmě se to snažím v kabině uhádat, aby to bylo co nejmíň,“ smál se zkušený útočník.

Podařený střelecký výkon si užil před 10 568 diváky. „Fanoušci jsou výborní. Jsme rádi, že chodí v takovém počtu. Pomáhají nám. Když jsme snížili na 2:3, tak nás tlačili dopředu. To potřebujeme, jsme rádi. Doufám, že budou chodit dál. Blíží se play off a tam je určitě budeme potřebovat,“ doplnil Řepík.

Před reprezentační pauzou se Sparta ještě představí v pátek na ledě druhých Vítkovic, na které ztrácí s jedním zápasem k dobru pět bodů, a v neděli přivítá suverénního lídra Pardubice. „Samozřejmě nám to může pomoct se ještě posunout tabulkou výš, ale pro nás je prioritou, abychom předváděli dobré výkony a naladili se správným směrem na play off,“ dodal kapitán týmu.