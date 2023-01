Hokejistům Plzně po devíti nezdarech vyšly nájezdy. Proti Spartě

Téměř dva roky Škoda čekala na úspěch v téhle disciplíně, naposledy v „penaltách“ uspěla 24. února 2021 doma proti Liberci. Pak přišlo devět nezdarů v řadě!

„Sledujeme kluky pečlivě na tréninku, proto jsme se tak rozhodli. Věřili jsme, že Michal branku dá,“ prohlásil po těsném vítězství plzeňský trenér Petr Kořínek.

„V nájezdech se mu na trénincích daří. On má střelu přísnou a když to trefí, je to skoro vždycky gól,“ pousmál se do kamer České televize i centr Škody Petr Kodýtek.

Plzeň zabrala po dvou porážkách v řadě a vydřela dva body. V utkání ani jednou neprohrávala, ale děkovat může také gólmanovi Svobodovi, který předvedl řadu důležitých zákroků. Ještě necelou minutu před koncem normální hrací doby za stavu 3:3 levou rukou vytěsnil střelu Tomáška, který se před ním ocitl zcela osamocený.

„Závěr byl hektický, Sparta měla asi více šancí, ale nám se zápas povedlo dostat do prodloužení. A konečně nám pak vyšly nájezdy. Za dva body jsme moc rádi, hráčům patří pochvala za bojovný a obětavý výkon,“ mínil Kořínek.

Ve druhé třetině jeho tým přišel o těsný náskok při vlastní přesilovce, když do brejku ulétl Konečný a srovnal na 1:1. Vedení vrátil Plzni ve 37. minutě Rekonen, finský forvard se trefil po osmnácti zápasovém půstu. Zato parádní ranou pod břevno! A když zkraje třetí části zvýšil Kodýtek na 3:1, vše vypadalo pro domácí ještě nadějněji.

Jenže v rozpětí 64 vteřin o náskok přišli, Svobodu rychle po sobě pokořili Sobotka s Vitouchem. „Zase jsme zbytečnými chybami nechali soupeře vyrovnat. Ale také víme, že Sparta má velmi silné mužstvo,“ mínil kouč Kořínek.

„Štve mě to, máme s tím problém celou sezonu. Stačí dvě tři střídání a ztratime celý zápas, to samé se nám stalo i ve čtvrtek v Pardubicích. Dnes jsme to dotáhli alespoň k remíze a jsem rád, že nájezdy nám vyšly,“ konstatoval Kodýtek.

Sparta neuspěla po sedmi výhrách v řadě. „Bod bereme, ale s výkonem nejsme spokojení, musíme se poučit,“ prohlásil švédský asistent Pražanů Hans Wallson.