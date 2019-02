Do Plzně! Hecování bude, těší se její nedávný hráč Chalupa

„Těžko říct, čím to je. Letos jsme tam dlouho vedli 1:0, pak při našem oslabení jsem puk chtěl vyhodit, ale trefil jsem jejich hráče, od kterého se odrazil do brány. Nájezdy už jsou loterie. Doma jsme od nich dostali tři rychlé góly a už jsme zápas nezvládli zvrátit,“ uvedl útočník hradeckého mužstva Matěj Chalupa.

Právě pro něj jsou zápasy s tímto soupeřem o něco prestižnější než ty ostatní. V Plzni totiž strávil několik sezon a právě odsud do Hradce v létě přišel, když během testovacího období zaujal trenéry i vedení klubu. ¨

„Těším se tam moc, s klukama z Plzně určitě proběhne nějaké hecování, jsou tam výborní fanoušci, stejně jako v Hradci,“ neskrývá Chalupa.

Plzeň sice v posledních zápasech pravidelně boduje, ale Mountfield na tom je lépe. V posledních jedenácti zápasech prohrál pouze jednou, naposledy na svém ledě zdolal i v té době vedoucí Liberec, a to v zápase, v němž skóre na svoji stranu otočil až v poslední třetině.

„Po druhé třetině jsme si řekli, že už nemáme co ztratit a že do toho půjdeme. Nakonec to vyšlo a jsme rádi za tři body,“ uvedl Chalupa, „už v Litvínově jsme hráli dobře jen poslední třetinu a taky jsme je nakonec obrali. Takové výhry jsou pak o to cennější.“

A o výborný hokej v tomto týdnu nepřijdou ani fanoušci v Hradci, v neděli totiž přijedou čtvrté Vítkovice.