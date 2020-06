Jídelníček podle Stloukala? Riziko. Lékařka vyvrací rady kouče z nahrávky

„Každé ráno na lačnej žaludek polknete tabletku C 1000 miligramů. Jestli si seženete 250ky, tak budete žrát čtyři!“



„Budete si dělit stravu. Když budete žrát rýži, nemůžete žrát maso. A obráceně. Když maso, tak ne přílohy.“



„Brambory zapomeňte, ty jsou škrtlý. Vepřové maso se žrát nebude. Včetně šunky.“



To jsou jen namátkou vytažené rady trenéra Martina Stloukala, který se pln nespokojenosti opřel do svých hráčů v dorosteneckém věku. Svaz se rozhodl zareagovat a požádal o analýzu koučových výroků MUDr. Marii Skalskou z Centra sportovní medicíny.

Ta se kromě stravy zabývala i Stloukalovým přehlížením projevů bolesti. „Ti, co nemohli běhat, nepůjdou na led. Budou se uzdravovat pod odborným vedením lékaře Martina Stloukala v posilovně! Všechny uzdravím!“ hlásí na nahrávce trenér.

Lékařka oponuje: „Bolest, zejména chronická, může i v dorosteneckém věku signalizovat závažnější poškození kosterně svalového aparátu a ignorování jejích příznaků může vést až k předčasnému ukončení kariéry. Riziková přitom může být jak nadměrná zátěž bez odpovídající regenerace, tak skokové navýšení zátěže.“

Jako příklad dopadů nadměrné zátěže Skalská zmínila Osgood-Schlatterovu nemoc, aseptickou nekrózu úponu čtyřhlavého stehenního svalu na přední části kolenní kosti, která je typická pro sportovce mezi deseti až patnácti lety a jejímž charakteristickým projevem je bolest kolene.

K pasáži o nepřiměřeném dávkování vitamínu C doktorka Skalská říká, že „hrozí podráždění žaludku a vznik žaludečních potíží.“ Doporučená denní dávka vitamínu C pro jedince ve věku 14–18 let je 75 mg, přičemž při pestrém jídelníčku s dostatkem ovoce a zeleniny je pokryta z přirozených zdrojů. Při dávce kolem 1 g se pravděpodobně vstřebá pouze 50 % přijatého vitamínu a zbytek se vyloučí s močí. „U hokejistů, kteří sportují v uzavřených prostorách, bych uvažovala spíše o doplnění vitamínu D a omega-3 mastných kyselin, případně zinku,“ dodala Skalská.

Co dělená strava, kterou hodlal Stloukal nastolit? „V tomto případě nemá fyziologické opodstatnění. Naopak, u mladých sportovců je žádoucí, aby jídlo zahrnovalo jak sacharidy obsažené v přílohách, tak bílkovinu v mase, mléku, mléčných výrobcích a rostlinných potravinách,“ doporučuje lékařka.

Podle Skalské je mimo i Stloukalův nápad na úplné vyřazení potravin jako brambor, libového vepřového masa nebo polévek z jídelníčku. „Brambory jsou zdrojem sacharidů a jsou-li krátce skladované, slouží i jako zdroj vitamínu C, nevidím proto důvod, proč je vynechávat. A při intenzivní tréninkové přípravě bych do jídelníčku rozhodně zařazovala také polévky. Zejména vývary jsou skvělou výživou pro střevní mikrobiota,“ říká Skalská.

Podpořila naopak důraz na využití tvarohu, který je vynikajícím zdrojem bílkovin a je-li konzumován večer po zátěži, podporuje tvorbu a reparaci svalové tkáně. „Budeš bydlet v tvarohárně. To znamená 250 gramů tvarohu polotučnýho budeš žrát třikrát v týdnu! Na snídani,“ zněla Stloukalova rada ohledně tvarohu.

Svaz vyzval oficiálně Stloukala minulý víkend k omluvě za obhroublý projev s rasisticky zabarvenými výroky, který se dostal na veřejnost. Kouč ale obratem vzkázal, že se omlouvat nehodlá.