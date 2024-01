Šťastná třináctka Martina Marinčina. Dohodnutá akce, zubil se střelec

Takže jste věděl, co uděláte?

Ano. Stačilo brankáře nějak rozhýbat a on se pohnul na stranu, kam jsem chtěl, a otevřela se mi prázdná branka.

Bylo to pro vás v té rychlosti snadnější?

Určitě, když naberete rychlost, jde to lépe. Pokud byste byli pomalí, brankář zůstane stát. Zareagoval asi na můj první pohyb, takže jsem mohl jít na druhou stranu.

Vy si z obrany rád zaútočíte, že?

Ano. Hlavně když jsou zápasy takto vyrovnané, anebo prohráváme, jde o to naši hru podpořit. Pokud ale vyhráváme, je třeba hrát s rozumem.

Kolikrát za sezonu se jako obránce dostanete do takového nájezdu?

Pamatuji si, že v minulé sezoně toho bylo více. Tuto je toho trochu méně, ale teď jsem se k tomu dostal a vyšlo to.

Šel byste i na nájezdy v základní pětici hráčů?

To je na trenérech. Člověk má sebevědomí, ale máme tady dost šikovných hráčů, kteří umějí zakončit lépe, takže jim patří ta první pětka.

Vzhledem k tomu, že jste ve středu předehrávali 47. kolo v Mladé Boleslavi (3:2 na nájezdy), hráli jste s týmž soupeřem dvakrát během pěti dnů. Jaké to bylo, když nešlo o play off?

Bral jsem to jako další zápas, na který se musíme připravit. Je jedno, jestli budeme proti někomu hrát dvakrát třikrát, je to stejné jako v play off. Je třeba se soustředit na každý zápas. Za chvíli je konec, ještě dva měsíce, ale uteče to rychle. Potřebujeme sbírat body a hrát zodpovědně.