Daňo a Hudáček scházejí. Třinečtí Oceláři vyhlížejí jejich návraty

Třinečtí se s Mladou Boleslaví utkali podruhé během pěti dnů. Ve středu na jejím ledě vyhráli 3:2 až na nájezdy. S posledním týmem soutěže tak v nynějších dvou duelech ztratili dva body.

„Boleslav hraje dobře, bojují. Jsou sice na konci tabulky, ale o to je to pro jejich soupeře náročnější,“ upozornil třinecký obránce Martin Marinčin. „Celkově je liga dost vyrovnaná, což je vidět i na výsledcích. Každý má dobrou obranu. Musíme se více tlačit do branky, více střílet.“

V letošních třech zápasech dali Třinečtí v základní hrací době jen pět gólů. Je znát, že jim už více než měsíc chybějí elitní útočníci Marko Daňo a Libor Hudáček?

„Marko je střelec, Hudy kreativní hráč. Trošku to cítit je,“ připustil Vladimír Országh. „Na druhou stranu šanci dostávají jiní. Jsou tu mladí kluci, ať už Siki, Holas nebo Hasák (Sikora, Holinka a Haas). O místo se perou statečně, bojují, aby se v týmu udrželi co nejdéle.“ Martin Marinčin potvrdil, že jim Daňo a Hudáček chybějí. „Za chvíli jsou ale zpátky. Těšíme se, že nás posílí,“ usmál se Marinčin.

Takže kdy by mohli naskočit?

„Je to na denní bázi, uvidíme,“ odpověděl Országh. „Zatím se připravují individuálně.“

Každopádně v nadcházejících třech venkovních zápasech by se do třinecké sestavy měl vrátit po nemoci obránce Marian Adámek.