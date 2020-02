Na Štěpánka jsem si věřil, tvrdí vítkovický hrdina Dočekal

„První gól jsem dal v prvním kole, druhý teď. To je velká úleva. Kámen spadl největší, co mohl,“ oddechoval vítkovický forvard.



Popište tu vítěznou trefu.

Bylo to trošku nacvičené buly v obranném pásmu, Kubala (Tomáš Kubalík) mi to hodil pěkně do prostoru a já jsem dával pozor na poradě, že (třinecký brankář Jakub Štěpánek) dostává hodně góly mezi nohy, tak jsem to tam dal.

Věřil jste si?

Jo, věřil, byl jsem si jistý, že to dám mezi ty nohy, spadlo to tam.



Vaše čtvrtá formace rozhodla také zápas v Brně. Je to přesně to, čím chcete týmu pomoct?

Takhle chce přispívat každý. Nám se to povedlo dvakrát během tří zápasů, naše práce je ale spíše ta černá - dobře hrát, dohrávat, napadat, brát síly soupeřům. A sem tam nějaký gól je určitě plus.

Jak těžké bylo ustát tlak Třince?

Těžké to bylo na konci, když vedete o gól a je pět minut do konce. Bylo tam oslabení, pak hráli v šesti, takže to bylo hodně těžké, ale udrželi jsme to. Super.

Vyhráli jste v Brně, v Třinci, mezitím jste ale prohráli doma s Pardubicemi. Jsou zápasy doma těžší?

Venku hrajeme s týmy z předních příček. Je to o něco lehčí, ale nevím čím. Ty týmy tolik body nehoní jako týmy dole. Týmy ze spodku tabulky hrají na krev, je to těžší.