Každému gólu šlo zabránit, lituje třinecký Štěpánek po prohře v derby

„Nebylo to pro mě ideální. Vítkovice sem přijely bránit, my do nich celkem bušili, ale jak byly stažené, nemohli jsme se prosadit. Oni vysloveně čekali na brejky a z nich nám ty góly dali. Bohužel, štve mě to moc,“ mrzelo Štěpánka.

Jak jste viděl rozhodující gól?

Celou třetinu tam stojím, oni to dvakrát protečovali, borec jede sám a trefí mi to mezi nohy. Těžko se mi to hodnotí.

Vítkovický trenér brankářů Martin Prusek prý střelcům radil, že vám mají střílet mezi betony. Co byste na to řekl?

Že měl pravdu, asi no. Když jsem se nad tím zamyslel, samozřejmě až puk vyletěl z brány, tak jsem to měl očekávat. Ale... Místo mezi nohama je vlastně jediné z celé brány. Minulý zápas na mě jel Koukal, věděl jsem, že to bude dávat mezi nohy, a chytil jsem to. Teď ne že bych měl před nájezdem v hlavě prázdno, ale měl jsem to lépe vyhodnotit.

O gólu na 2:2 jeho autor Jan Schleiss říkal, že vás překvapil. Bylo to tak?

No, to bylo! Puk se nějak dostal od mantinelu do středu, vůbec jsem nevěděl, že ho nemáme. Přes hráče jsem neviděl, on se jen otočil a hodil to na bránu. Asi jsem byl víc překvapený než on. Škoda, každému gólu šlo zabránit.