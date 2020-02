Vítkovice zase propadly. Byly tam zbytečné fauly, litoval Šišovský

„Jsem za něj rád a byl bych tím gólem rád potěšil diváky. A když byl ten Valentýn, chtěl bych ho věnovat kamarádce Lei, které jsem to slíbil před zápasem,“ prozradil Šišovský.

Nakonec jste ale s Pardubicemi prohráli 3:5. Co bylo podle vás rozhodující?

Šli jsme tam do tří proti pěti, oni dali gól, srovnávali na 3:3. Kdybychom to oslabení ustáli, ten zápas bychom zvládli, podle mého názoru. Byly tam zbytečné fauly, zbytečně jsme je dostávali do zápasu, to asi rozhodlo. Nějaké šance jsme tam měli, škoda toho.

Bylo těžké udržet emoce?

Před zápasem na mítinku si říkáme, že bychom neměli být vylučovaní, hlavně v takových zápasech, kde se dá říct, že jde o život. Samozřejmě emoce k tomu patří, někdy jsou pozitivní, někdy negativní, je těžké to někdy udržet, obzvlášť v takových vypjatých zápasech. Někdy se to podaří, někdy ne.

Jak jste viděl zlomový gól na 3:4? Byl jste na ledě.

Byl tam pokus o vyhození, ale neprotečovalo se to dál, pak se mi to odrazilo od brusle před bránu, kde to dorážel do prázdné. Bylo to rychlé, škoda že se to neodrazilo lépe nebo nevyhodilo... Jsou to detaily zrovna v takových zápasech, kdy to mrzí nejvíce.