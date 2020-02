Pokladník jsem já, tak nic platit nebudu, vtipkoval pětibodový Pech

Svůj osobní extraligový rekord vyrovnal Pech ve třiceti šesti letech. Když to zvládl naposledy, bylo mu třicet jedna a Sparta díky jeho pěti bodům vyhrála nad Kometou 8:2.

V obou případech přidal ke gólu čtyři asistence. „Vidíte, to jste mi řekl novinku,“ smál se útočník po nynější výhře.

Chápu, je to dávno.

Já to fakt nevím. Prostě jsou zápasy, kdy se daří a kdy ne. Naše lajna (s Řepíkem a Sukeľem) doteď dostávala strašně moc gólů, jsem fakt rád, že se to otočilo. A příští zápas se snad přidají další. Já si samozřejmě osobních bodů cením, ale důležitá je výhra, protože v takovém případě se neraduju sám.

Nebudete muset dát něco do pokladny?

Pokladníkem jsem já, za pět bodů se určitě platí, ale já nic dávat nebudu (smích). Uvidíme, co na to řeknou kluci.

Jaký byl dnešní soupeř?

Agresivní, ale nepodělali jsme se, i když měla Boleslav několik zákeřných faulů. Naopak jsem rád, že jsme se vzájemně zastali, to je perfektní. A bude to důležitý do play off.

Tam míříte vy i Boleslav.

Upřímně si myslím, že Boleslav je černý kůň soutěže. Nemá známá jména, ale jsou to bojovníci, dobře bruslí. Vážně nepříjemný soupeř. A vím, že zrovna naše zápasy nejsou pro diváka moc atraktivní. I když teda teď se asi bavili.

Připravoval vás kouč Hořava speciálně? V Boleslavi působil, zná ji.

Ale jo, teď jsou všude ta videa. Dřív byly kazety, to bylo strašný. Teď si můžete video zastavit, posunout hráče do správné pozice. Je to takový hraní. Rady samozřejmě dostáváme.