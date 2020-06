Slevil z gáže, odmítl Vary a zůstal. Litvínov miluju, vzkazuje Lukeš

Po zpackané sezoně došlo ve Vervě na velký třesk, změnilo se vedení i trenérské obsazení, vinou pandemie koronaviru se oslabil rozpočet. A trvalo, než Litvínov přispěchal za Lukešem se smlouvou.

„Byl jsem nervózní. Viděl jsem věci okolo, co se děje s Klepišem v Boleslavi, se zkušenými kluky z Třince. Už jsem skoro Karlovým Varům podepsal,“ doznal 37letý veterán. „Byl jsem ve fázi, že jsem nemohl čekat. Vidíte, že starší kluci nemají nikde kontrakty. Když mi byl nabídnut z Varů, přemýšlel jsem o tom.“

Možná šlo i o dny. „Když mi pan Hynek,“ zmínil generálního ředitele Litvínova, „předložil smlouvu, hned jsem ji vzal a tím to skončilo. Žádné debatování ani dohady. Akorát to trvalo dlouho, než se ozvali.“

Reklamní slogan - Když ji miluješ, není co řešit - se dá napasovat i na Lukeše a Vervu. „Jsem tady od roku 2006, miluju ten klub, miluju to prostředí, lidi okolo, město. Nebylo o čem rozmýšlet,“ tvrdí rodák z Kadaně. A to navzdory tomu, že musel slevit z gáže. „Je blbá doba, samozřejmě jsme šli s platy dolů.“

Před ním prodloužil jeho parťák a hokejové dvojče Viktor Hübl, další klubová ikona. „Hrajeme spolu deset let, víme o sobě. Jsem rád, že si to ještě protáhneme,“ blaží Lukeše.

Mají být mentory mladších. „Jenže to s námi vedení řeší už asi čtyři roky. A pak to většinou táhneme my zkušenější. Ale to je ve všech klubech, že starší hráči vedou kabinu. Mladí se mají zapracovat do týmu, jak bylo řečeno už panem Hynkem. Měli by se od nás něco naučit.“

František Lukeš na litvínovském tréninku

Autor 241 extraligových gólů považuje změny v klubu za svěží vítr. „Tři roky jsme hráli na houby, změna určitě prospěje. Uvidíme, jak to bude šlapat.“

Pomůže prý i návrat ke kondičnímu trenérovi; místo firmy Andrle Sport se o fyzičku nově stará Petr Švehla. „Minulý rok přijeli jednou za 14 dní, bylo divné pracovat sami. Dneska máme kondičáka a je to znát. Když je tady každý den, věnuje se ti. Příprava je úplně jiná. Na sezonu budeme připravení.“

A to i Lukeš osobně: „Cítím se výborně. Během dvouměsíční karantény jsem si jako každý odpočinul.“

V rozhodujícím finále 2015 v Třinci vystřelil Litvínovu dvěma góly historický titul, teď vyhlíží návrat starých časů. V minulé sezoně byl se 32 body (12+20) třetím nejproduktivnějším mužem Vervy. „Na individuální statistiky se nedívám, spíš na týmové. A my propadli, zachraňovali jsme se v posledním kole. To už se nesmí stát! S Viktorem jsme si řekli, že nás už nebaví hrát pět let dole. Ubírá ti to na psychice. Musíme s tím začít něco dělat, dostat se do play off. Lidi v Litvínově si ho zaslouží.“