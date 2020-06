Rekord rekordů na dostřel, litvínovský Hübl doráží i na Lešku

„Sám moc přehled o svých rekordech nemám, ale známí mi to posílali a docela jsem koukal. Na druhou stranu jsem v extralize už dost sezon, nebyl jsem v zahraničí, proti jiným jsem ve výhodě. Takže bych to úplně nepřeceňoval,“ říká skromně útočník, jenž v srpnu oslaví 42. narozeniny a chystá se na 18. sezonu v Litvínově.

„Těším se asi jako na každou sezonu, doufám, že bude lepší než minulá. Pořád mám chuť hrát. I fyzicky se cítím dobře, odehrál jsem to letos bez zranění, určitě budu nachystaný dobře,“ věří Hübl.

K záchraně Litvínova v minulé sezoně přispěl 19 góly a byl nejlepším střelcem dlouho utrápeného týmu. „Je příjemné, když se daří střelecky. Ale spíš bych si představoval, aby sezona byla celkově lepší a trošku jsme si to užili, než tyhle nervy až do konce.“

Devatenáctigólový příspěvek ale Hübla utvrdil v tom, že týmu má pořád co dát. „Spíš si to ověřilo vedení. Věří mi a já taky věřím, že týmu pořád můžu pomoct.“

Kdyby ho nechtěli v Litvínově, o práci by nejspíš ani v téměř 42 letech nouzi neměl.

„Ptali se mě z jiných klubů, jestli budu pokračovat v Litvínově, že by měli zájem. I z extraligy. Bylo to docela příjemné. Je fajn vědět, že nemusím dohrávat v Litvínově jen z nějakého soucitu,“ cení si veterán.

Extraliga v době koronavirové řeší model, jakým se bude hrát. Zúžit, rozšířit, nechat být? Pro co by hlasoval Hübl? „Já bych určitě extraligu neuzavíral. Spíš by to upadlo na kvalitě. Mluvilo se i o tom, že by se měla extraliga spíš zúžit, aby měla lepší úroveň. Kdyby se teď rozšířila ještě o dva týmy a hrálo by se jen s mladými, které tu třeba ani nemáme, moc by to kvalitě nepomohlo,“ myslí si zkušený útočník.

Jak dlouho se ještě bude prohánět po ledě s hráči o generaci mladšími? Bude nadcházející sezona jeho poslední? „Neříkám si, že tahle je poslední. Většinou se rozhodnu až po ní, podle toho, jak se cítím. A jestli bude zájem, abych ještě někde hrál.“