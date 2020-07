Nějaký příchod ještě čekáme, říká trenér Litvínova

„Prošli jsme si vším, čím jsme si měli projít, a udělali jsme základ do sezony, co se týká síly. V sezoně bychom chtěli nabranou kondici udržovat, protože pak už není čas na její nabírání, ale je to především o udržování ze základu z letní přípravy,“ řekl klubovému webu litvínovský trenér Vladimír Országh.

„Bylo to hodně o vytrvalosti, byla tam maximální síla. Přecházeli jsme postupně hlavně do rychlosti a výbušnosti. Měli jsme tři mikrocykly, každý trval tři týdny. Jeden týden v každém cyklu byl odpočinkový herní. V něm se hrál tenis a hokejbal.“



Litvínov do nové sezony získal čtyři posily: Martina Látala, Denise Godlu, Patrika Zdráhala a obránce Uvise Balinskise. „Jsou to hráči, kteří jsou adekvátní k momentální nabídce na trhu. Určitě ještě očekáváme nějaký příchod, ale jestli se noví hráči stanou oporami, to ukáže až led. Někdo může být skvělý na suchu, mít skvělé testy, ale hokej se pořád hraje na ledě a tam je ten pohled pro nás naprosto nejdůležitější,“ zdůrazňuje Orságh.



Kádr Vervy už je takřka kompletní. „Je tu zdravá konkurence. Dali jsme šanci hráčům, kteří byli loni v 1. lize, a zapojili jsme i čtyři juniory. Minimálně tři týdny bychom si chtěli všechny udržet. Mělo by se trénovat na skupiny, každého hráče chceme vidět a všem chceme dát šanci. Kádr je nějaká živá hmota, která se vyvíjí a neustále je v pohybu. Nějaké příchody bychom ještě určitě měli očekávat. Velké změny už nebudou, ale nějaké doplnění ještě očekáváme,“ potvrdil trenér.

Šanci dává v přípravě i mladým hráčům. „Všichni šli hodně nahoru, u některých je vidět silový nárůst. Důležité ale bude, jak to hráči přenesou na led. Jedna část nám pomalu končí, ale to hlavní teprve začne. Jak budou hráči vypadat na ledě, to bude pro nás nejpodstatnější.“

Po dovolené se hokejisté Litvínova sejdou znovu v pondělí 20. července, na led vyjedou o dva dny později.