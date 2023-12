Mlejnek: Začátek byl extrémně nadstandardní. Selhávají nám speciální týmy

„Tady bych se pozastavil, protože předsezonní prognózy byly úplně jiné než bránit první šestku. To musím říct velmi nahlas a velmi zřetelně. Ale jinak je pravda, že jsme ztratili trochu z ofenzivy a hlavně v obou speciálních týmech. Z posledních 12 zápasů jsme inkasovali nějakých 14–15 gólů v oslabení, to je hodně,“ zamýšlel se nad litvínovským propadem kouč Karel Mlejnek po páteční domácí porážce 1:2 v prodloužení s Olomoucí.

Při vítězném tažení to byla právě oslabení, o která se Verva opírala. Byla v nich nejlepší v extralize. Když se ale zranili klíčoví defenzivní útočníci Sukeľ a Jurčík, rázem se v této statistice propadla až na desáté místo.

Litvínovský Matúš Sukeľ zakončuje před Dominikem Furchem.

„Absence hráčů je jeden vliv, ale jsou i další. Velmi často ta oslabení začínáme u nás v pásmu, protože prohráváme buly. A trošku jsme polevili v práci na ledě. Detaily rozhodují, pár centimetrů v dosažení čepele, ve zblokovaném kotouči, v zavření předbrankového prostoru, pokaždé něco. Častokrát jsme všude o krok dál,“ vidí trenér.

Bídná statistika na buly trápí Litvínov dlouhodobě. „David Kaše je velice kreativní hráč, denně na tom pracuje, ale poslední dvě sezony ve Spartě bule nehrál, protože byl na křídle. Jurčík a Sukeľ jsou zranění, Kirk je podobný případ jako David Kaše, taky loni hrál spíš na křídle. To nejsou výmluvy, ale nedá se dělat nic jiného než pracovat na tom dál. A jako všechno v životě to nějakou dobu trvá,“ žádá o trpělivost kouč.

Zlom po ohromujícím litvínovském úvodu přišel na konci listopadu. „Do té doby to byl extrémně nadstandardní vývoj sezony. Pak tam začalo nějaké přehazování zápasů, kdyby se hrálo dál standardně doma – venku, možná tady nestojíme a nepokládáme si takové otázky. Ale je fakt, že nás bohužel skosila série 4 venkovních proher v řadě,“ vypíchl Mlejnek.

K tomu se přidala zranění, o kterých byla už řeč. A naposledy také dvouzápasový distanc klíčového útočníka Ondřeje Kašeho za srážku s rozhodčím, kterou disciplinárka vyhodnotila jako napadení. „Můj názor na to je jasný. Měli jsme seminář s rozhodčími, kde byl apel na to, že sudí se budou pohybovat a bruslit. Víc k tomu nemám co říct.“

Zleva bratři David a Ondřej Kaše z Litvínova společně oslavují vstřelený gól do sítě Třince.

Aspoň jedna potěšitelná zpráva v záplavě negativních, útočník David Kaše dostal pozvánku do národního týmu na Swiss Ice Hockey Games. „Je to jeden z velice dobrých hráčů v extralize a za tu polovinu sezony a práci, kterou odvádí, si pozvánku zasloužil,“ myslí si kouč.

Během reprezentační pauzy bude s týmem pracovat mimo jiné na tom, aby zlepšil svou úspěšnost v arénách soupeřů, venku Verva bodovala zatím jen čtyřikrát. „Cítím, že u nás je hodně o tom, kdo dá první gól. Když inkasujeme my, mužstvo to trochu psychicky popraví, rázem není z čeho se odrazit,“ zamýšlí se kouč. Po hráčích chce, aby zůstávali aktivní. „Musíme forčekovat, zmenšovat hřiště, být blízko u soupeře. Žádné couvání, čekání na smrt. Ukopat nějaký zápas 1:0, to jde jednou dvakrát v sezoně, ale jinak se ten hokej ubírá úplně jiným směrem,“ zdůrazňuje Mlejnek.