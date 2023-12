Nevídaný kolaps Kladna. Z dvojnásobné přesily dvojnásobné oslabení, gól a krach

„Popravdě, je to hodně paradoxní, ještě jsem to nikdy neviděl,“ kroutil nevěřícně hlavou kladenský obránce Tadeáš Hejda.

Rytíři skóre po slabším rozjezdu parádně otočili na 2:1 a sedm minut před koncem dostali luxusní možnost přesilovky pěti proti třem. Trvat měla krásných 90 vteřin.

Netrvala.

Ač ve třech, hosté se po pár okamžicích dostali do brejku a Beránek ohrozil brankáře Brízgalu. Kvůli následné mele šel sedět za hrubost kladenský Klepiš. Uběhlo jedenáct sekund a další domácí mazák Smoleňák si dřepl vedle něj za nedovolené bránění. Když naopak trestnou lavici opustili karlovarští Gríger a Dlapa, rázem si užívala dvojnásobnou početní výhodu Energie. A kapitán Černoch ji hned využil střelou z úhlu. Vyrovnáno!

„Nikdy jsem nezažil, abychom z přesilovky pět na tři vytvořili oslabení tří proti pěti a soupeř srovnal,“ drbal si hlavu i kladenský asistent trenéra Pavel Skrbek a nežasl sám. „Tahle otočka byla zvláštní. Nejdřív faul na jedné straně, pak rozhodčí pískl podobný na druhé. Prostě to tak bylo,“ pravil asistent karlovarský, tedy Václav Eismann.

Za nevěřícího Tomáše byl každý, kdo na téma změny přesilovkových rolí odpovídal. „Tohle se stává málokdy. A stávat se to nesmí,“ štvalo i mistra světa Jakuba Klepiše, který ještě předtím mohl zvýšit z trestného střílení, jenže jeho klička do bekhendu udělala hrdinu z brankáře Frodla. „Kdybych nájezd dal, vypadal by zápas jinak. Zase jsme si to podělali…“

Víte, že Kladno... ...hrálo 114 oslabení, nejvíc v celé extralize?

...dostalo v oslabení 26 gólů, což je třetí nejvyšší počet ze všech mužstev?

...je nejtrestanějším týmem nejvyšší soutěže se 348 trestnými minutami?

Už na konci první třetiny si tým majitele Jaromíra Jágra ve dvojnásobné přesilovce nevěděl rady. Trvala 36 vteřin, ani jednou v ní nevystřelil na branku Energie. A kdyby jen to. „Soupeř v ní měl ve třech víc šancí než my v pěti,“ hudroval Skrbek. „A když nevyužijeme přesilovku pět na tři, nemůžeme vyhrát,“ zopakoval otřepanou pravdu.

Rytířům nevyšly ani nájezdy a zapsali si už desátou porážku z posledních jedenácti kol. „Zase jsme udělali zbytečné fauly, což je náš nešvar,“ láteřil Klepiš. „Oslabení nám pak berou síly, navíc v nich většinou inkasujeme a momentum se převalí na soupeře, je na koni. A zápas nám blbě uteče.“

Což se přesně stalo v pátek. Kvůli černé sérii se Kladno nemůže odlepit ze spodku tabulky, je předposlední.

„Žádný hokejista nechce hrát dole. Když se prohrává, nálada je na houby. Celé je to v křeči. Můžeme být šťastní, že nám pomáhá ještě jeden tým pod námi,“ zmínil Klepiš poslední Mladou Boleslav. „Ani jsem nevěděl, že jsme teď tolikrát prohráli. Co na to říct… Musel bych použít horší slovo, než že mě to jen mrzí.“