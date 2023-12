Choreo, pokřiky i drogové papírky. Vítkovičtí fanoušci se pustili do Hradce

Takto, dvěma chorey s dopingovou tematikou i řadou podobně laděných pokřiků připomínali fanoušci Vítkovic dosud nevyřešenou dopingovou kauzu ze zmíněného semifinále.

„Nic se nestalo,“ nechtěl se o incidentu z konce zápasu bavit asistent trenéra královéhradeckého týmu Peter Frühauf. Přitom jeden z rozvášněných fanoušků málem přepadl přes plexisklo až na střídačku hostů.

„Já se to dozvěděl až v kabině, vůbec jsem to neviděl,“ tvrdil David Šťastný. „Nelíbí se mi to, ale je to rozhodnutí daných lidí. My to přejdeme a nebudeme to dál řešit,“ povídal střelec vítězné branky. „Nějaké choreo jsem čekal v každém kole, teď to přišlo poprvé. Někdy je až za hranou, co na nás lidi pokřikují, třeba když jdeme z ledu, ale když je to baví...“ dodal Šťastný.

„Některé věci možná byly trochu za hranou, ale nepřekvapilo mě to,“ souhlasil vítkovický útočník Jonáš Peterek, autor první branky ostravského celku. „Tu semifinálovou sérii jsem sledoval, takže jsem vlastně něco takového očekával,“ zmínil mladý útočník, který přišel do Vítkovic v listopadu.

A stejně dramatická jako zmíněná semifinálová série byl i páteční zápas 26. extraligového kola. Vítkovičtí šli do vedení, hosté ve druhé části otočili skóre ve svůj prospěch, domácí v závěru základní hrací doby srovnali a o vítězi rozhodlo až prodloužení.

„I když jsme se na soupeře připravovali důkladně, nebyli jsme na začátku první třetiny schopni zachytit pohyb. Ale díky přesilovce jsme šli do vedení. Ve druhé části jsme měli výpadek. Hráli jsme špatně, jako bychom se báli,“ uvedl vítkovický asistent trenéra Jiří Veber.

„Ve třetí části jsme ale zareagovali, vyrovnali jsme a měli jsme i šanci urvat vítězství. Bohužel jsme nebyli v předbrankovém prostoru dostatečně důslední a důrazní,“ litoval Veber. „My musíme poděkovat gólmanovi (Janu Lukášovi), podržel nás v mnoha situacích. Nemůže se stávat, že nás soupeř tak zatlačí,“ doplnil Frühauf.