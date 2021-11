Růžička: Divný zápas skoro bez lidí. Ale hráči aspoň slyší ten můj řev

Legendární Růžička nedávno nahradil odvolaného Vladimíra Országha. Ve svém domovském klubu, odkud se odpíchl k velké hráčské a trenérské kariéře, má bilanci 2-1.

„Dobrou sérii jsme měli i za minulého kouče. Pan Růžička je trenérská kapacita, přinesl hodně znalostí, energie, nový impuls. V tréninku od něj každý dostává sprďana, ale na tom není nic špatného. Zatím to vidím pozitivně, musíme šlapat dál,“ velí obránce Patrik Demel, který se blýskl brankou v oslabení a asistencí. „Když je člověk na ledě při gólu, je to radost.“

Od šestého místa, které drží právě České Budějovice, už dělí jedenáctý Litvínov jen tři body. „Vítězství je důležitější než moje statistiky, protože tabulka je strašně vyrovnaná. Jsem rád, že jsme to urvali a můžeme se škrábat nahoru, mužstvu to dodá sebevědomí,“ myslí si Demel. „Důležité bylo, že jsme všechna oslabení výborně odbránili. A že já dal v jednom gól? Viděl jsem, že brankář Hrachovina zrovna nedával moc pozor, tak jsem to zkusil k první tyčce.“

Růžičkův debut proti Mladé Boleslavi, vítězný 5:0, hltalo 4 038 diváků, teď byl pohled na tribuny smutný. „Takový divný zápas. Hokej je před skoro prázdnými tribunami jiný, všichni si musíme zvyknout,“ nelíbilo se to ani Růžičkovi, kapitánovi olympijských vítězů. „Připadalo mi, že jsme i kvůli tomu byli malinko ospalí. Lidi to vždycky proberou, hokej rozproudí, ať hrajeme doma, nebo venku.“

Pověstný litvínovský kotel se z míst na stání za brankou musel přesunout na sedačky. „Kotel je v Litvínově super, dodává nám energii. A nemůžu si ho ani teď vynachválit, i když musel pryč z tribuny jih. Lidi, co přišli, si zase vykřičeli hlasivky, ačkoli jich bylo jen tisíc,“ děkoval obránce Demel.

Fanklub Ropáci on Tour se ani přes omezenou kapacitu nevzdal své Mikulášské sbírky, kterou pořádá spolu s manželkou litvínovské legendy Veronikou Hüblovou. V pátek vybral čtyři plné tašky dobrot, které rozveze na dětská oddělení nemocnic v Ústí nad Labem, Mostě, Žatci, Kadani, Chomutově a Teplicích.

V neděli můžou fanoušci přijít zase, Verva opět hraje na Hlinkově stadionu, už v 15.30 hostí Vítkovice. Ty mají jen o bod víc.