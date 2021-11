Zasmušilá extraliga. Jak nová vládní opatření opět přiškrtila atmosféru

Hokejové haly opět působily bizarně. Tak jako před rokem jim dominovala prázdná sedadla. S rostoucím počtem případů nákazy koronavirem vládní kabinet zpřísňuje pravidla, a tak není vyloučené, že stadiony mohou být časem znovu zcela prázdné.

Letošní průměrná extraligová návštěvnost (4585 diváků na zápas), která je už tak nejnižší za posledních 25 let, klesne ještě níž.

„Dostat se nad průměr pěti tisíc diváků nám bude trvat velice, velice dlouho... Extraliga tím dostane znovu zásah,“ uvedl šéf extraligy Josef Řezníček.

Návštěvnost 26. kola extraligy Pátek 26. listopadu 2021 Litvínov - České Budějovice: 1 000 diváků

Vítkovice - Brno: 1 000 diváků

Liberec - Plzeň: 1 000 diváků

Karlovy Vary - Mladá Boleslav: 980 diváků

Hradec Králové - Sparta: 972 diváků Dohromady: 4952 diváků (průměr 990)

Vítkovice vs. Brno

V Ostravar Aréně hlasatel ironicky oznamoval: „Dnes utkání sleduje, nečekaně, přesně tisíc diváků. Děkujeme, že jste tu s námi.“

V „kotli“ hostů, který na zápasech Brna v Ostravě bývá vždy plný, se snažil povzbuzovat Kometu jediný fanoušek, domácí kotel se ze své tradiční pozice za brankou přesunul do sektoru vedle vítkovické střídačky.

Hokejová extraliga, 26. kolo, Vítkovice - Brno. Fanoušci v Ostravě

„Hlavně ať nepouští zase ten umělý šum publika z reproduktorů, jako když tu nebyli diváci,“ shodovali se přítomní fotografové. „Jak sleduju hru přes objektiv, řev mě navede, že se něco děje. Při tom šumu nebylo ani poznat, že padl gól,“ popisoval jeden z nich.

„My se na každý zápas musíme připravit stejně, ale samozřejmě nás mrzí to, jaká je situace. Jsme rádi, že mohlo přijít aspoň tisíc lidí,“ podotkl vítkovický obránce Karel Plášil.

Liberec vs. Plzeň

Že bude něco jinak, bylo zřejmé už před zápasem, protože se před halou netvořily tradiční kolony aut. Zatímco na předchozí zápasy chodilo do libereckého hlediště od čtyř do šesti tisíc diváků, teď byla atmosféra v místní aréně o poznání komornější.

Vědět o sobě dával hlavně kotel domácích fanoušků, jinak bylo hlediště viditelně prořídlé, za jednou z branek neseděl téměř nikdo. V závěru však všichni fanoušci povstali a po výhře Liberce nad Plzní 4:2 buráceli: „Hoši, děkujem!“

Liberecký klub dostal oficiální informaci o omezení kapacity fanoušků na tisícovku ve čtvrtek v podvečer a narychlo začal řešit, co s tím. Vstup do arény nakonec umožnil jen nejvěrnějším permanentkářům.

Utkání 26. kola hokejové extraligy: Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň. Zleva Jakub Klepiš, autor třetího gólu David Gríger a Tomáš Filippi z Liberce se radují.

„Vrátili jsme se v čase, tohle nařízení tady už bylo, snad s výjimkou toho, že tehdy stačil ke vstupu test, teď už musí být lidi očkovaní. Vyřešili jsme to stejným způsobem jako vloni, takže jsme se snažili vyjít vstříc majitelům permanentek, a to těm, kteří si je zakoupili jako jednotlivci, protože máme i velké množství vstupenek, které jsou spojené s našimi zaměstnanci a partnery klubu,“ vysvětlil liberecký tiskový mluvčí Martin Kadlec.

Jednorázové vstupenky musel klub zneplatnit s tím, že všem majitelům vstupné nahradí v plné výši. „Komunikovali jsme i s Plzní, protože jsme věděli, že by její fanoušci měli přijet ve velkém počtu,“ uvedl Kadlec. Prostor vyhrazený fanouškům hostů tak zůstal v Liberci po delší době prázdný.

Litvínov vs. České Budějovice

Druhý domácí zápas pod trenérem Vladimírem Růžičkou, druhá litvínovská výhra. Tišší než ta první. Verva v pátek udolala 3:2 českobudějovický Motor, oslavil to téměř prázdný, přesto vyprodaný stadion.

Růžičkův debut proti Mladé Boleslavi, vítězný 5:0, hltalo 4 038 diváků, teď byl pohled na tribuny smutný. Pověstný litvínovský kotel se z míst na stání za brankou musel přesunout na sedačky.

„Pořád je rozdíl mezi tisícovkou a nulou obrovský,“ bral situaci pozitivně obránce Vervy Patrik Demel. „V Litvínově je super kotel, dodává energii, nemůžu vynachválit ty, co přišli, taky fandili, za mě super, zase si vykřičeli hlasivky,“ dodal.

Hokejová extraliga, 26. kolo, Litvínov - České Budějovice. Také na Hlinkův stadion směla dorazit jen hrstka diváků.

„Je to škoda pro hokej, když místo čtyř a půl tisíce diváků přijde jen tisícovka... Je to i znát, vidíte neobsazená místa. Zrovna v Litvínově, když přijde pět tisíc lidí, je to úžasný zápas, neslyšíte vlastního slova. Po minulé sezoně to není novinka, ale ani nic příjemného. Hokej se má hrát pro lidi... Samozřejmě malinkou výhodou je, že slyšíte spoluhráče, ale radši bych viděl plné ochozy,“ hlesl po zápase hráč hostů Martin Hanzl.

Hradec Králové vs. Sparta

Paradoxně nejméně diváků přišlo na hlavní tahák kola, který hostil Hradec. Domácí se Spartou prohráli 3:8, ale jejich fanoušci zůstali na svých místech a tým, který schytával těžký debakl, podporovali až do konce. Zpívali chorály a zřejmě si naplno uvědomovali, že tohle pro ně může být na dlouho poslední příležitost, kdy se budou moci podívat na hokej.

„I tak bylo celkem hlasito,“ sdělil pro klubový web Jérémie Blain. „Jasně, že bychom si přáli, abychom měli zaplněný stadion. Naši fanoušci vytváří neuvěřitelnou atmosféru... Je to úplně jiné, na nic, ale stejné pro všechny. Nelze to využívat jako výmluvu. Musíme hledat energii jinak, po svém.“

Generální manažer Hradce Aleš Kmoníček přislíbil, že se v klub v rámci APK „bude snažit působit na vládu tak, aby pravidla upravila“.

„Myslíme si, že za rok a půl máme dost zkušeností. V rámci klubu jsme všichni proočkovaní, fanoušci chodí očkovaní, takže až takový problém v covidu nevidíme,“ doplnil.

Utkání 26. kola hokejové extraligy: Mountfield Hradec Králové - HC Sparta Praha. Fanoušek sleduje rozbruslení hráčů před uzavřeným sektorem pro diváky.

Karlovy Vary vs. Mladá Boleslav

V Karlových Varech chtěli původně do hlediště na utkání s Mladou Boleslaví vpustit více než tisíc fanoušků. Argumentovali tím, že zápas startoval od 17:30, tedy 30 minut předtím, než měla vládní opatření vstoupit v platnost.

„Kluby si i podle stanoviska ministerstva zdravotnictví měly dát pozor, aby po 18. hodině v halách nebylo více než tisíc diváků. Karlovy Vary disponovaly jiným výkladem. Telefonoval mi jejich generální manažer s odkazem na to, že vše měli domluvené s krajskou hygienou a s krajem... My na ně páky nemáme. Na to, že se tohle na úrovni kraje domluvilo, jsem jen říkal, že je to na jejich uvážení,“ prohlásil Řezníček.

Západočeši nakonec vycouvali a na stadion v pátek pustili necelou tisícovku fanoušků, která podobně jako v Hradci mohutně podporovala domácí tým. Domácí ale na rozdíl od Mountfieldu zvítězili, uspěli 3:0, přičemž všechny branky padly v závěrečné desetiminutovce.

Z finančního hlediska už však situace tak veselá není. Sekretář Karlových Varů Jiří Holý odhadl, na kolik klub nově zavedené omezení vyjde: „Určitě by záleželo i na soupeři, ale ztráta se u nás bude pohybovat kolem 200 až 250 tisíc korun za utkání.“