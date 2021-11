Rezignace kvůli Růžičkovi nepřijata. Šéfa fanklubu Litvínova podpořil i Ručinský

„Velice si vážíme jeho práce pro fanklub, který by bez něj nebyl tím, čím je. Tedy jednou z posledních věcí, která stmeluje fanoušky hokeje v Litvínově,“ napsali Ropáci on Tour na svém webu, proč Ptáčkovu rezignaci nepřijali. „Zároveň respektujeme jeho potřebu vymezení se proti krokům vedení, které směřovaly a směřují k napjaté atmosféře v klubu.“

Ptáček radikální krok vysvětloval na svém Facebooku: „Pořád jsem doufal, že na to nedojde. Že majitel hokejového klubu nemůže změnit svoje rozhodnutí, které již jednou učinil. Nespolupracovat s osobou, kterou provází korupční minulost, za níž byla odsouzena. Navíc z hokejového prostředí.“

Hokejový trenér Vladimír Růžička (23. dubna 2019)

Olympijský vítěz a trenér dvojnásobných mistrů světa Růžička v červnu 2015 rezignoval na pozici u národního týmu kvůli korupční kauze spojené s jeho působením ve Slavii. Čin policisté později překvalifikovali, o rok později byl odsouzen k pokutě 400 000 korun za zpronevěru. Růžičku chtěl podle Ptáčka do Litvínova dovést už předchozí generální manažer Jiří Šlégr, ale majitel mu nevyhověl. Nynější šéf Pavel Hynek už zelenou dostal.

„Jako výkonný výbor plně souhlasíme s jeho (Ptáčkovým) odporem vůči názorovému kotrmelci představenstva s angažováním člověka, který není kompatibilní s etickým kodexem našeho vlastníka,“ uvedli Ropáci on Tour v prohlášení. „Výkonný výbor by zajímalo, proč již není brán zřetel na etický kodex při obsazování pozic v klubu, obzvláště v době, kdy jsme jako klub vedeni ve struktuře skupiny Orlen Unipetrol a.s.“

Předseda bude nadále pracovat pro litvínovské fanoušky, ale už ne jednat za Ropáky se současným vedením klubu. Na sociálních sítích uvedl: „Po schůzi výkonného výboru a hlavně po záplavě slov podpory jsem se rozhodl změnit rozhodnutí o rezignaci na post předsedy fanklubu. Budu se dál starat o věci jako doposud. Ale jinak - nebudu už jednat se současným vedením klubu, to obstarají jiní. A hlavně neopustím zimák - žádný strom neroste do nebe a já věřím, že příští rok bude lépe... Nebo za dva. To se zvládnout dá.“

Za jeho rozhodnutím prý stojí dva telefonáty, jeden z nich vedl s členem výboru Jaroslavem Šrotýřem a druhý s Martinem Ručinským, olympijským vítězem a slavným odchovancem Litvínova. „Mluvili jsme spolu opravdu dlouho a objasňovali si navzájem mnohé.“

Růžička, který vystřídal odvolaného Vladimíra Országha, bude na litvínovské střídačce debutovat v pátečním domácím zápase s Mladou Boleslaví. „Chceme vyzvat fanoušky, kteří se dokážou oprostit od těchto skutečností, aby nadále podporovali kluky na ledě, kteří nosí černožlutý dres, ten nejkrásnější na světě,“ apelovali Ropáci.

„Rádi bychom poděkovali Vladimíru Országhovi za jeho pracovní úsilí, které věnoval práci pro klub, i přes odloučení od rodiny. Velice si toho vážíme. Jako trenérovi mu do budoucna přejeme mnoho pracovních úspěchů v prostředí, kde dostane důvěru a prostor pro koncepční práci.“