Litvínovský Hübl o gólu číslo 400: Padnul ve špatnou chvíli

„Co nás zdobilo v pátek s Mladou Boleslaví, to nám dnes chybělo,“ viděl Hübl, který čtyři stovky gólů nastřílel jako pátý hráč v historii nejvyšší soutěže od roku 1936. „Maséři a kluci mi to připomněli, ale ten gól padnul ve špatnou chvíli.“

On už jen korigoval, zato Balinskis v 1. třetině hostům zajistil vedení. Kometa otočila na 4:1, rozhodla její třetí rána půlminutu po startu třetí části hry.

„Tím se Brno uklidnilo,“ viděl Růžička, jenž nahradil na střídačce chemiků jiného Vladimíra, Országha. „První třetinu jsme odehráli slušně, od druhé začalo být Brno bruslivé, hodně na puku, hrálo důrazně. A my dělali v obranném pásmu hodně chyb, které soupeř dokázal potrestat.“

Kometě pomohl i návrat Libora Zábranského na trenérskou pozici, od jeho comebacku je stoprocentní. „Byli lepší celý zápas. Sice jsme dali první gól a vypadalo to, že budeme pokračovat ve zlepšení jako proti Boleslavi, ale bylo to obráceně. Přesilovkou se domácí dostali zpátky do hry, hráli výborně a ve 2. třetině nás zamkli,“ hodnotil veterán Hübl.

A Litvínov se už nezvedl. „Přistupovali jsme k nim pozdě, dávali jsme jim strašně moc prostoru a oni jsou na puku silní. Rozdíl byl veliký,“ vnímal Hübl. „Byli prostě lepší v menších věcech, v detailech.“

Na Růžičku tak čeká ještě dost práce. „S novým trenérem nastaly nějaké změny v tréninku i ve hře, ale to bylo vidět proti Boleslavi, teď ne. Od středu dolů je extraliga vyrovnaná, potřebujeme sbírat body,“ burcuje multirekordman.