Zpochybňovat Růžičku? Je hladový, chce restart, říká ředitel Litvínova

Litvínov oznámil změnu na trenérské pozici v úterý, ve středu už Růžička vedl první trénink.

Co rozhodlo právě pro Růžičku?

Vláďa má za sebou výsledky na klubové i mezinárodní úrovni, obrovské zkušenosti. Vyrostl tu, naučil se hokej a zná prostředí, to je taky jeden z důvodů. Samozřejmě tu nejlepší práci chce odvádět jakýkoliv trenér, přespolní i srdcař, tady to jednoduše všechno zapadá do sebe.

Co z něj cítíte?

Všechno se seběhlo poměrně rychle, přes víkend, ale cítím z Vládi obrovský hlad po úspěchu. Chce restartovat kariéru a mít dobrou sezonu.

Kterou už dlouho neměl? V Chomutově končil sestupem, v Hradci Králové to úspěchem taky nedopadlo.

Já bych vám oponoval. Chomutov neřeším, tam došly peníze, to je věc majitelů. Ovšem s Hradcem nesouhlasím. Vždyť skončili po základní části na šestém místě. V play off sice vypadli ve čtvrtfinále, ale s kvalitním soupeřem (0:4 na zápasy s Libercem). A navíc se výborně prezentovali v Lize mistrů. To bych nenazval neúspěšnou sezonou, měl od vedení danou laťku o stupeň výš, jde o jinou věc.

Tak jsem to myslel, nenaplnil ambice.

Každý si to musí vyzkoušet, já v Hradci taky působil jako asistent Václava Sýkory (2016 - 2018) a mám na něj ty nejlepší vzpomínky. Práce to byla těžká, ale mužstvo dvakrát postoupilo do semifinále. Potvrzuje se, že to nebyl neúspěch, Hradec se tam od té doby nedostal.

Co chcete hráčům angažováním nového kouče vyslat za signál?

To není o vysílání signálu, takový krok děláte vždy pro lepší výsledky. Ty naše nebyly uspokojivé. Vlado (Országh) odvedl dobrou práci, chci mu za ni poděkovat. Přišel před více než rokem a půl do nelehké situace. Mužstvo se před tím zachránilo až v posledním kole, po našem nástupu v dubnu byl hráčský trh dávno rozebraný, do toho covidová doba, kdy se šetřilo na všech stranách, a chcete přestavovat kádr.

Jenže v aktuální sezoně...

Neberte to tak, že Országh tu něco udělal a Růžička to má teď spravovat, takhle to není. Pro druhý rok jsme přivedli posily v rámci možností a řekněme si na rovinu hráče, kteří tu hlavně chtěli hrát. V sestupové sezoně jsou všechny kluby pod mnohem větším tlakem. My na začátku třikrát bodovali, jenže pak jsme udělali šňůru sedmi porážek. Propadli se na dvanácté třinácté místo a od té doby jsme střídali vítězství a porážky. Chyběla nám schopnost potvrdit dobré výkony, výsledky i nasazení.

Ovšem teď Litvínov vyhrál dvě utkání za sebou, tři z posledních čtyř.

Řeknu to upřímně. Když prohrajete čtvrtý pátý zápas v řadě, stává se trenér ohroženým druhem. Říkáte si, co se bude dít po sedmé porážce, kdy se to zastaví. My jsme zachovali trpělivost, nedělali jsme žádné unáhlené kroky, věřil jsem, že se dáme dohromady a zlomíme to. Ale sklouzlo to k tomu střídání. Ano, zaplaťpánbůh, že jsme teď dvakrát vyhráli, máme směrem dolu malý polštář.

Reakce fanoušků na Růžičkův příchod jsou nicméně rozporuplné. Někdo ho vítá, někomu změna vadí.

Poslední dny jsou hektické, já fanouškovská fóra nesleduju. Na druhou stranu mě to překvapuje. Když odliším osobní stránku nebo sympatie od sportovní, jestli ti lidi nemají respekt k Růžičkově kariéře a zpochybňují ji... Vždyť reprezentace od roku 2010 nic nevyhrála. Jeho výsledky hovoří za vše.

Máte 28 bodů, poslední Zlín jen 8. Uklidňuje vás to?

Máme svých problémů dost, soustředíme se na ně. V tabulce se koukáme nahoru i dolu, vše sledujeme, nejde jen o Zlín, že je s takovým mankem dole. My musíme zlepšit naše rezervy.

Plánujete posílit kádr?

Dlouhodobě řešíme obránce, mapujeme trh. Teď v listopadu máme svázané ruce, trh je rozebraný, hráči nejsou a musíme se vejít do rozpočtu. Řeší se výměny, když jsme měli možnost podepsat Matěje Chalupu, o kterého jsme hodně stáli, museli jsme někoho pustit. Bohužel to padlo na Tomáše Pospíšila, kterého jsme uvolnili za odstupné do Mladé Boleslavi.

V kontextu sezony, jaký si dáváte cíl?

Věřte mi, že se události seběhly tak rychle, že jsme to s Vláďou (Růžičkou) ještě neřešili, nemá nějaké zadání na umístění. Všichni přece chceme vyhrávat a být co nejvýš. Čekám od jeho angažování větší herní disciplínu a konzistentnost výkonů a výsledků.