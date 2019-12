Litvínovští hokejisté sílí. A už se těší na zápas do Drážďan

„Všichni se na utkání pod otevřeným nebem těšíme. Bude to zážitek,“ nemůže se dočkat brankář David Honzík litvínovského Winter Classic za západními hranicemi.



I útočník Michal Trávníček se na sobotu třese, hokej v Německu před 32 tisíci diváky bude unikát: „Drážďanský zápas bude specifický. Nevím, jestli to bude úplně o hokeji, spíš o té show kolem.“

Hokejový ring už na Rudolf-Harbig Stadionu stojí, v pátek si na něm Litvínov i Sparta zatrénují. Ještě předtím, už dnes od 18.30 hodin, se utkají v rámci 32. kola extraligy v pražské O2 areně. „Sparta je další rozjetý soupeř, co je v tabulce nahoře. Budeme se snažit hrát podobně jako s Libercem, tedy být jí vyrovnaným soupeřem a snažit se ji přetlačit,“ plánuje Trávníček.

Proti libereckým Bílým Tygrům potvrdila Verva herní vzestup, ale na vítězství v atraktivním zápase nedosáhla. Doma v sobotu prohrála 3:4 a její přemožitel vystřídal na čele tabulky právě Spartu. „Hokej, který momentálně hrajeme, není vůbec špatný. Ještě nám trošičku něco chybí, ale myslím, že to bude mít vzestupnou tendenci. Nesmíme polevit,“ burcuje gólman Honzík. Co ještě schází? „Proti Liberci štěstí v koncovce. V závěru jsme měli tlak, v přesilovce jsme se drželi dlouho u nich v pásmu, ale neprolítlo nám to do brány. Musíme se asi víc tlačit před brankáře, aby neviděl.“



Litvínov z 0:1 otočil na 2:1, pak vedl ještě 3:2, jenže ani ne do minuty soupeř srovnal. A pak v přesilovce Vervu zlomil Krenželok. „Rozhodly naše výpadky vždycky po vstřeleném gólu. Přestali jsme hrát a oni se hned vrátili do zápasu,“ litoval Trávníček. „Proti takovému soupeři, když se jde do vedení, to musíme udržet a dostat je pod tlak. Jinak to od nás nebyl špatný zápas, oproti začátku sezony už je to z naší strany lepší. Nehrajeme zanďoura.“

Hlinkův stadion vyprodalo 6 011 fanoušků, plný dům byl podruhé v řadě, předtím i na Pardubice.