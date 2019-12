Kritiku beru jen od trenérů, říká litvínovský útočník Kašpar

„Jeho výkonnost jde malinko nahoru, ale ještě to není to, co bychom od něj chtěli. Aspoň mu tam dnes napadaly góly,“ uvedl asistent trenéra Jindřich Kotrla.

Kašpar proti Dynamu vyrovnával na 1:1. Když využil přesilovku, dostal se při oslavě do velké extáze. „Každý chce přispět k vítězství a jsem rád, že tentokrát jsem to mohl být já,“ odfoukl si.

34letý útočník měl být po svém návratu z Komety tahounem Vervy. Jenže zatím není. „Každý chce být přínosem týmu, a když se nedaří, není to příjemné. Ještě když víte, že vás sem brali, abyste zápasy rozhodoval. A navíc jsem doma. Doufám, že to bude jen lepší,“ přeje si křídelník Kašpar, který se ocitl pod palbou kritiky.

„Snažím se ji nevnímat. Tedy tu od trenérů ano, ale plno věcí okolo je docela scestných,“ narážel na řeči o sobě.

Na chvíli se dokonce ocitl mimo sestavu. „Už je to za mnou,“ nehodlá to pitvat. Pochvaluje si nástup trenéra Vladimíra Kýhose: „Týmu to očividně prospělo. Posledních pár zápasů hrajeme dobře, máme dobrý směr, musíme se ho držet.“