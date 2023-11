Bulíř oslavil návrat gólem. Čekal jsem to těžší, přiznal útočník

Do sestavy Liberce se po dlouhém čtyřzápasovém trestu vrátil útočník Michal Bulíř. A právě on poslal Bílé Tygry do vedení: v 6. minutě se po předchozí nepřesné Flynnově střele zmocnil puku u zadního mantinelu, nerušeně si vyjel před branku a zavěsil – 1:0.

„Čekal jsem těžší návrat na led. Pauza byla dlouhá, navíc se k tomu přičetla reprezentační přestávka, takže dohromady jsem nehrál přes tři týdny, což bylo nepříjemné. Myslel jsem, že první třetina pro mě bude zahřívací, ale chytil jsem zápasové tempo a pomohl mi rychle vstřelený gól,“ řekl Bulíř.

„Utkání z mého pohledu nemělo takový náboj a každá situace mohla rozhodnout, naštěstí to pro nás dopadlo dobře. Zaplaťpánbůh za tři body.“ Ve druhé třetině měl Liberec střelecky navrch, žádný gól však ani na jedné straně nepadl. Toho se diváci v liberecké aréně dočkali až ve 48. minutě, důvod k oslavám ale neměli: Lakatoš vyrovnal na 1:1.

Bílí Tygři si však vzali vedení zase rychle zpátky poté, co Klíma dostal přihrávku do levého kruhu a nekompromisní ranou propálil brankáře Klimeše. Vítkovice se snažily o vyrovnání, v cestě jim ale stál spolehlivý gólman Král a Liberec přečkal i závěrečnou power play soupeře. Další domácí zápas sehrají Bílí Tygři v neděli proti Kometě Brno, ještě předtím se v pátek představí v Olomouci.