Vejmelka se pere s pauzami, pro gólmana jsou větším handicapem

Za pět týdnů, předcházejících pátečnímu startu nejvyšší soutěže, bude mít 24letý Vejmelka na kontě jenom jeden odchytaný přípravný duel.

„Problém to trochu je,“ připouští Pavol Rybár, trenér brankářů Komety. „Příprava je nestandardní pro všechny, ale u gólmana je to větší handicap než u hráčů v poli. Musí být jinak připravený, protože je na něm každá chybička vidět. Je lepší, když všechno probíhá, jak má,“ míní slovenský expert.

Vejmelka v létě zasáhl do čtyř duelů a v brance se zdržel 195 minut, což je méně než loni (240 minut) i než předloni (212 minut). Podstatné jsou ale především velké prostoje, které mezi zápasy má. Naposledy chytal 3. září a předtím až 13. srpna. Takto nerozchytaný vstoupí jako jednička Komety do sezony v pátek v utkání 1. extraligového kola proti Třinci. „Je to jiné, ale je potřeba to vnímat pořád stejně, soustředit se hlavně na sebe a mít v hlavě jen hokej,“ říká.

Velkým zásahem do přípravy bylo pro něho minulý týden přerušení společných tréninků Komety z preventivních důvodů. Právě v tomto období měl Vejmelka nastoupit do dvou zápasů, aby se dostal do tempa. Místo toho se s Kometou teprve v pondělí zase vrátil na led.

Rybár se zápasové manko snaží kompenzovat delšími tréninky, proto Vejmelku spolu s dalšími brankáři (na soupisce jsou ještě Lukáš Klimeš a Ondřej Kacetl) svolává na led třeba i půl hodiny před začátkem týmových tréninků.

„Často spolu komunikujeme, měli jsme několik porad nad videem.

Tento týden už trénink přizpůsobujeme prvnímu zápasu. Až pátek ukáže, jak se nám to povedlo,“ vyhlíží letošní nováček v brněnském realizačním týmu Rybár. Zahajovat sezonu v Kometě pro Vejmelku není úplná novinka, této role se chopil už před rokem. Tehdy to ale nastalo poté, co byl Marek Čiliak odeslán na hostování do Zlína.

Letos už se s tím, že bude Vejmelka jedničkou, počítá delší dobu. „Neberu to tak, že mám něco jistého, ale důvěru cítím,“ připouští gólman, jehož rozlet zatím v Brně vždy narážel na zkušenější brankářské konkurenty. „Od každého z nich jsem se snažil něco vzít. Trpělivě jsem na sobě pracoval a doufám, že se mi to bude vracet,“ říká rodák z Třebíče.

Ve statistikách se plánuje dostat na podobná čísla jako v minulé sezoně, kdy nakonec při změnách v brněnském brankovišti odchytal 43 zápasů. „Minimálně přiblížit bych se k této metě chtěl. Navrch bych rád přidal další zápasy v play off. Hlavní je týmový úspěch. Cíle mám ty nejvyšší, jako každý rok,“ hlásí Vejmelka.

Netají se tím, že k hokeji v letním přípravném období má jiný přístup než jeho předchůdce v Kometě Marek Čiliak. Slovenský reprezentant „rostl“ ve druhé polovině sezony, až byl v play off takřka nepřekonatelný, nad předsezonními zápasy byl ale často schopen mávnout rukou.

„Já mám naopak potřebu být pořád ve stejném režimu. Tohle je jedna z věcí, ve kterých k hokeji přistupuji trochu jinak, Markův přístup pro mě přínosný nebyl. Snažím se v přípravě chytat jako v sezoně, pak je pro mě aklimatizace v extralize lepší,“ líčí nová brněnská jednička.

Přesně tuto svoji ambici ale naplnit v posledních týdnech nemůže. Zápasová pauza je něco, co se Vejmelkovu schématu příčí.

Podepíše se to na něm v pátek? „Ve Zlíně, kde chytal naposledy, to zvládl velmi dobře, a to za sebou taky měl pauzu. Tak uvidíme,“ krčí rameny Rybár.