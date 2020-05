Hráči, barvy, logo. Karlovarští hokejisté hlásí velké změny

„Dál se uvidí, jestli už bude k dispozici posilovna a další zařízení, která bychom v přípravě rádi využili,“ řekl klubovému webu Martin Pešout, hlavní trenér a zároveň sportovní manažer Karlových Varů.



Uplynulý ročník skončil pro devátý tým základní části kvůli pandemii koronaviru předčasně po druhém zápase předkola, v němž Energie vyrovnala stav série na ledě Hradce Králové na 1:1 na zápasy. Pak už koronavirus nejvyšší soutěž definitivně ukončil.

Teď už se Energie chystá na příští sezonu. Přípravu na suchu, při které budou hráči kvůli současným opatřením rozděleni do početně omezených skupin, zakončí Karlovarští v pátek 26. června a po dovolené se začnou chystat na ledě v pondělí 27. července.

Připravovat se bude s Energií také brankář Jan Bednář, jehož čeká draft NHL. Západočeši počítají s jeho odchodem.

Ve svém týmu přivítal Martin Pešout i poslední čerstvé posily: obránce Lukáše Pulpána z Plzně a útočníky Patrika Machače s Tomášem Redlichem z Kladna a Jana Hladonika z Třince.

Bek Stříteský ve Varech končí

Na startu naopak chyběli slovenský bek Dominik Graňák, jemuž klub umožnil individuální přípravu, a obránce Matěj Stříteský, který začal s tréninkem s vlastním kondičním trenérem již dříve a s klubem se podle posledních zpráv nedohodl na nové, dlouhodobé smlouvě. „Matějovi jsme u nás nabídli tříletou smlouvu (na 2 roky plus 1 rok opce), neboť jsme měli velký zájem, aby u nás zůstal. Z finančních důvodů jsme se ale nedokázali shodnout na kontraktu, který by uspokojil obě strany. Na trhu nyní budeme hledat náhradu na pozici obránce v prvních dvou řadách a přesilovkových formacích,“ uvedl Martin Pešout na klubovém webu.

Devětadvacetiletý odchovanec Vsetína přišel do Karlových Varů před uplynulou sezonou z Liberce. V základní části si ve 43 zápasech připsal 26 bodů. Ve dvou duelech play off, které předčasně ukončila pandemie koronaviru, Stříteský nebodoval. V extralize má i za Vsetín, Litvínov, Mladou Boleslav a Jihlavu na kontě 543 utkání a 158 bodů (58+100). „Snažili jsme se společně najít řešení pro dlouhodobější spolupráci, bohužel se nám ale nepodařilo najít vzájemný kompromis, což se někdy stává,“ prohlásil Stříteský.

Z Třince přichází Hladonik

Zatím poslední posilou Energie zůstává útočník Jan Hladonik, který se na západ Čech stěhuje z Třince. Dvacetiletý odchovanec Ocelářů, který v uplynulé sezoně nastupoval i v prvoligovém Frýdku-Místku, podepsal s Energií roční smlouvu.

Fakta Černá, bílá, šedá Energie opouští zelenou barvu Hokejisté extraligových Karlových Varů vstoupí do příští sezony s novým logem i novou barevnou kombinací dresů. Energie opustí zelenou barvu a dresům budou nově dominovat černá, bílá a šedá. Za změnami stojí majitel klubu Karel Holoubek. „Záměrem bylo především posunout vizuální prezentaci klubu na novou, vyšší úroveň,“ uvedl na webu západočeského celku. Energie mění logo po 18 letech, základem nového je symbol hokejky, doplněný o písmeno E. Nejvýraznějším prvkem je zkosení písmene E, které podle klubu značí dynamiku, rychlost, pohyb a energii. Společně s hlavním logem dnes klub představil i alternativní. To je kruhového tvaru a svou symbolikou naznačuje, že Karlovy Vary jsou městem horkých pramenů. Zelené barvy a staré logo klub opouští i proto, že bylo přizpůsobeno barvám a oboru činnosti tehdejšího generálního partnera klubu.

„Už koncem ledna se mi ozval můj agent s tím, že mě Vary sledují a že by měly zájem, abych u nich hrál. Jednání bylo rychlé a korektní,“ řekl Hladonik karlovarskému klubovému webu. „Pro Karlovy Vary jsem se rozhodl proto, že je mi hodně sympatický jejich herní projev. Od té sezony, co postoupily zpátky do extraligy, tak se každým rokem posouvají.“



V minulém ročníku sehrál Hladonik za Třinec 19 zápasů a nebodoval. V 28 duelech za Frýdek-Místek si připsal 25 bodů za 13 gólů a 12 asistencí. V extralize má dohromady na kontě 39 utkání a jednu přihrávku. V sezoně 2017/18 působil v zámořské juniorské QMJHL v celku Blainville-Boisbriand Armada.

„Je to mladý hráč, kterého jsme delší dobu sledovali ve Frýdku. Myslím, že to je typický hráč pro nás - mladý, který u nás má šanci se prosadit do extraligy. V nabitém kádru Třince to měl hodně těžké,“ řekl hlavní trenér a sportovní manažer Karlových Varů Martin Pešout na adresu účastníka mistrovství světa osmnáctek z roku 2017 a loňského světového šampionátu dvacítek.