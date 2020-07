V Karlových Varech čekají, jak dopadne situace v NHL. Frk by zájem měl

„Řešil jsem s kapitánem Vaškem Skuhravým, co bude další rok. Ve své podstatě jsme se domluvili, že tu zůstaneme a budeme hrát dál. Navíc, přiznám se, že se mi chtělo stěhovat. Buď jsem hrál v minulosti za Vary nebo v Chomutově,“ přidává jeden z produktivních hráčů Energie.

Podle všeho trojice Koblasa - Skuhravý - Vondráček bude spolu nastupovat v nadcházející sezoně. „Všichni tři jsme siloví útočníci, a když se ohlédnu za minulou sezonou, tak naší největší zbraní byly souboje v útočném pásmu, které jsme dokázali uhrát. Následně jsme pak byli všichni schopni někomu nahrát do brankové šance. Byl bych moc rád, kdyby nám to vycházelo stejně i v letošním roce. Jak už jsme řekl, loni to bylo skvělé a všichni na to chceme navázat,“ přeje si Koblasa.

Těsně před začátkem dovolené podstoupili hráči A-týmu výstupní fyzické testy. „Když se podívám na předchozí výsledky, tak musím konstatovat, že hráči jsou lépe fyzicky vybavení. Je to tím, že je mužstvo kvalitnější a do týmu jsou zařazování jen dobře fyzicky vybavení hráči. To platí i o juniorech,“ navazuje na Petra Koblasu trenér Martin Pešout.

Tým během léta posílilo několik hráčů. Ať už se jedná o obránce nebo útočníky, tak všichni náročnou suchou přípravu zvládli. „Když budu mluvit konkrétně, tak Lukáš Pulpán pode mnou absolvoval letní přípravu v Chomutově, tudíž pro něj to nebylo nic nového. Obránce Kotvan se k týmu připojil v polovině letní přípravy, vzhledem k tomu, že zbytek kádru měl za sebou už tři týdny, tak byl trošku zahlcený. Tým ale fyzicky dohnal a zlepšil se ve věcech, které jsme vůbec neočekávali, jako je dlouhý běh a některé laktátové věci, které s ohledem na jeho postavu a váhu pro něj rozhodně nejsou příjemné,“ popsal Pešout výsledky obránců.

Trenér Karlových Varů Martin Pešout.

Svůj názor následně přidal také k forvardům. „Z nových útočníků se jako nejlépe připravený jevil Hladonik, ale je to ještě mladý kluk, bylo by naopak špatné, kdyby nebyl dobře připravený. Obě posily z Kladna, tedy Machač a Redlich, se v průběhu letní přípravy zlepšovaly a jsme v očekávání, jak se budou projevovat na ledě,“ pokračoval.

Stejně jako tomu bylo v předchozích letech, tak Karlovy Vary zůstávají partnerským klubem prvoligového Baníku Sokolov. „Aktuálně máme o jednoho obránce a dva útočníky více, tudíž počítáme s tím, že budou nastupovat i za Baník, pakliže bude základní kádr zdravý. Vzhledem k letošnímu uzavření ligy budou méně vytěžovaní hráči dohrávat své minuty a stěžejnější roli právě v Sokolově,“ popisuje Pešout budoucí spolupráci s Baníkem.

V lázeňské metropoli přemýšlejí o vhodném doplnění týmu. „Budeme čekat, kdo se uvolní na trhu, protože máme zprávy, že někteří hráči nechtějí do Ruska, nebo hráči z Kanady by raději začali sezonu u nás. To je situace, která se týká obránců. Jsme také v jednání s jedním útočníkem, který zatím nikde nepodepsal. Pokud mu nevyjde lukrativní nabídka ze zahraničí, tak nám slíbil, že by nastoupil v Karlových Varech. Dále jsme v jednání se třemi hráči z NHL, kteří projevili zájem hrát za Energii,“ přidává Pešout s tím, že koronavirová situace ve Spojených státech zatím nedovoluje zahájit sportovní ročník.

Myšlenky na případné angažmá v Karlových Varech potvrdil útočník Los Angeles Kings Martin Frk. „Nikdy jsem extraligu nehrál a přiznám se, že by mě to lákalo. Kdyby měla NHL začít až v prosinci nebo lednu, tak nevím, co bychom do té doby dělali. Ve své podstatě bychom byli deset měsíců bez zápasů. Rád bych si ve Varech zahrál. Přijeli by se na mě podívat rodiče, ale těžko říct, jak to všechno okolo pandemie dopadne,“ reaguje na trenérova slova forvard LA a karlovarský odchovanec Martin Frk.

Naopak Karlovy Vary mohou v případě startu NHL, přesněji po jejím draftu ještě hráče ztratit. „Během letní přípravy se Honza Bednář výrazně zlepšil a hodně na sobě pracoval. Pokud by kanadská juniorka nezačala, mužstvo, které ho bude draftovat - pokud vůbec, máme informace, že by to mělo být na rozhraní druhého a třetího kola, tak potom vstoupíme do jednání a bude na nich záležet, jestli budou chtít, aby Honza podepsal už teď, šel do kanadské juniorky, nebo aby zůstal hrát dospělý hokej v Čechách. Čekáme tedy na začátek října, kdy by měl proběhnout draft NHL. Do té doby zůstává hráčem Karlových Varů,“ dodal Pešout.