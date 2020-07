Po suché přípravě na dovolenou. A pak posilovna, plánuje karlovarský Rohan

Ale zpět k samotnému hokeji. Letní suchá příprava je minulostí. „Bylo to náročné, ale myslím si, že toho cvičení bylo tak akorát. Především toho běhání. Co se týče posilovny, tak té se budu věnovat teď o volnu,“ přidává jeden z fyzicky nejlépe připravených hráčů týmu.

Kádr po nedohrané minulé sezoně prošel určitou obměnou. „Podle mého se podařilo nahradit ty hráče, kteří odešli. Chyběl nám vysoký, urostlý obránce a tím, že přišel Olda Kotvan, tak se tato díra zacelila,“ myslí si Rohan.

Jméno Rohan je na soupisce A-týmu mnoho let. Buď karlovarský dres obléká Martin a nebo před časem v mužstvu také působil jeho bratr Tomáš. Oba ale více či méně pendlovali mezi extraligou a prvoligovými mužstvy.

„Co se mě týče, tak cesta do A-týmu byla asi delší než u jiných hráčů. O to raději jsem, že tady můžu působit. Ještě v minulé sezoně jsem měl hrát v Sokolově první ligu. Byl jsem tam v přípravě přibližně čtrnáct dní, ale nakonec si mě trenér stáhl zpět a dostal jsem možnost tady odehrát celou sezonu,“ popisuje svoji cestu k pevnému místu na soupisce s tím, že teď už si nedovede představit, že by hrál někde jinde.

Uplynulý soutěžní ročník se energetikům opravdu povedl. Tým šlapal a probojoval se do předkola play off. Svěřenci trenéra Martina Pešouta narazili na královéhradecký Mountfield a po dvou utkáních bylo skóre na zápasy 1:1. Celá soutěž pak skončila vyhlášením epidemiologických opatření proti šíření koronaviru.

A že to mužstvu šlo, dokazují i individuální statistiky Martina Rohana. Ten si na postu obránce připsal celkem třináct kanadských bodů, což je vůbec nejvíce v jeho kariéře. „Když se daří mužstvu, tak se daří i hráčům individuálně. To je samozřejmé,“ nechce svá čísla přeceňovat.