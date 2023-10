Trnku a Šimíčka v trenérském týmu hokejistů Vítkovic doplnil Veber

Společně s Trnkou a Šimíčkem se Veber pokusí pozvednout předposlední tým tabulky, společná premiéra na střídačce by je měla čekat v pátek v Karlových Varech.

„Těším se. Za nabídku, kterou jsem dostal, jsem vděčný. Vůbec jsem neváhal. Vím, co je tady za tým, ať už realizační, trenéři, nebo mančaft. Vím, že všichni mají představu, že by Vítkovice měly být rozhodně výše. Souhlasím s tím a jenom věřím, že se to podaří nakopnout a že se dostaneme do pater, kde bychom chtěli všichni být,“ řekl Veber.

S Trnkou i Šimíčkem se znají delší dobu. „Nesetkali jsme se poprvé. S Pavlem jsme se sice jako hráči moc nepotkávali, ale známe se hodně z pozdější doby, kdy už jsme byli oba trenéři, hlavně na reprezentační úrovni. Se ‚Šimonem‘ se známe léta, společně jsme hráli i za národní tým, takže se známe ještě déle,“ připomněl Veber.

Bývalý obránce Veber má z hráčské kariéry ještě dva bronzy z MS. V extralize pracoval jako asistent v Chomutově a ve Spartě. Ve Slavii vedl nejprve mládež, poté i první tým a byl také koučem reprezentačních výběrů hráčů do 17 a 18 let.

Holaň skončil na vítkovické střídačce v pondělí, po jednání s majitelem klubu Alešem Pavlíkem se rozhodl rezignovat. V současné době tým sužuje viróza, která odložila středeční plánovanou předehrávku v Pardubicích.