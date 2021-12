Parádní den libereckého Vlacha. Narození dcery a vítězství i gól proti Zlínu

Bílým Tygrům se koncem roku daří, vyhráli šest z posledních sedmi utkání a proti Zlínu triumfovali počtvrté za sebou. V tabulce nejvyšší hokejové soutěže zůstali na osmém místě, mají však stejně bodů jako šestá Kometa Brno a sedmá Mladá Boleslav.

„Ve druhé třetině jsme měli velmi dobrou desetiminutovku a dostali jsme se do náskoku 3:0,“ líčil Vlach. „Pak už to od nás sice nebylo ono, naštěstí jsme však zápas dovedli do vítězného konce. Tentokrát jsme se nemuseli o výsledek strachovat až do závěru jako v minulých zápasech. Každé vítězství je cenné, jedeme dál.“

Pro Vlacha byla výhra nad Zlínem cenná dvojnásob, několik hodin před zápasem se mu totiž narodila dcera. „Přišla na svět v 11:55 a dala mi dost času připravit se na zápas. Byla to pro mě nejkrásnější chvíle života. U porodu jsem byl osobně. Puk, kterým jsem vstřelil gól, si schovám a jednou ho malé předám,“ usmál se šťastný otec Vlach.

V úvodní části zápasu se Zlínem měli Liberečtí trvalou převahu a soupeř jim nabídl tři přesilovky. Ani jednu však Bílí Tygři nedokázali využít. Chvíli po skončení té třetí se však k odraženému puku v mezikruží dostal Klepiš, pohotově prostřelil Kašíka ve zlínské brance a poslal domácí tým do vedení.

Domácí hokejisté zápas definitivně zlomili ve druhé třetině. Hned zkraje se z dorážky prosadil Ordoš a na 3:0 pak z další dorážky ve 26. minutě zvyšoval obránce Štibingr. V závěrečné části sice Zlín snížil, ale Vlachův gól jasnou výhru pojistil.

Druhé ze série pěti domácích utkání hrají Bílí Tygři už ve čtvrtek, jejich soupeřem bude celek Litvínova.