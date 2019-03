Měl být v důchodu, teď táhne Spartu. Nenapadlo by mě to, přiznává Hlinka

Spartě by k postupu stačil jeden bod, stejně jako Liberci k zaručení vítězství v základní části. Kdo však čekal klidný průběh spějící k uspokojivé remíze, byl vyveden z omylu. Zápas byl plný nasazení a emocí, vždyť bylo rozdáno celkem 62 trestných minut.

Utkání mělo také poměrně neočekávaného hrdinu. Jaroslav Hlinka, 42letý hokejový bard, zaúřadoval ve chvíli, kdy bylo jeho mužstvu nejhůře. Jeho obrat nasměroval Spartu správným směrem, tedy do předkola, kde Pražany čekají Vítkovice. „Jestli bude nějaké zápisné? To musíme ještě v kabině probrat,“ žertoval po triumfu Hlinka.

Dá se říct, že jste Spartu svým gólovým příspěvkem spasil.

Tak bych to nenazýval, vždyť první gól jsem dával do prázdné brány. Hráli jsme výborně jako tým, to vítězství jsme si zasloužili.



Napadlo vás ještě, že budete dávat góly za Spartu v tak velkých zápasech?

To určitě ne. Od Vánoc jsem byl smířený s tím, že pro mě kariéra končí. Pak jsem se ale dohodl s Vrchlabím na výpomoci. Návrat do Sparty mě ale fakt nenapadl.



Byl jste před zápasem s Libercem nervózní?

Věděli jsme, že jde o všechno, takže v kabině určitá nervozita byl. Já osobně už jsem ale nervózní nebyl, snažil jsem si ten zápas užít. Na druhou jsem se tu dneska nechtěl loučit nějakou obrovskou blamáží, kterou by případná porážka znamenala.



V podobné situaci jste se ocitl i před 13 lety, kdy jste zachraňovali play off proti Slavii a nakonec Sparta slavila titul.

Vzpomněl jsem si na to. Tehdy jsem byl ale daleko víc nervózní. Byl jsem mladší a mnohem víc to na mě leželo, tým na mě víc spoléhal. Je fajn, že jsme to i dneska zvládli.



Uklidňoval jste méně zkušené spoluhráče?

Mluvil jsem v kabině hodně, ale tohle podle mě stejně nikdo moc nevnímá. Byly to klasické řeči, že musíme hrát naplno a pak se uvidí. (směje se)



Jaké to bylo, znovu slyšet ochozy hlasitě skandovat vaše jméno?

Příjemné, to je jasné. Pro mě je hlavně super pocit, že jsem tomu opravdu pomohl. Jsem rád, že tu nejsem jen do počtu, a že se s tou jmenovkou na zádech mezi klukama jen nemotám.



Sledoval jste průběžné výsledky? (pokud by Sparta prohrála, potřebovala by pro postup zaváhání Litvínova)

Všiml jsem si toho akorát po druhé třetině. Pak to i během zápasu svítilo na kostce. Deset minut do konce, když Vítkovice jednoznačně vedly, to z nás spadlo.



Právě Vítkovice budou vaším soupeřem v předkole. Jak na ně?

Měli bychom předvádět to, co jsme ukázali dneska. Nemáme se za co stydět. Čeká nás těžký soupeř, Vítkovice jsou výborné mužstvo. Moc o tom nemůžu mluvit, letos jsem proti nim nehrál, jen jsem je viděl jako divák. (směje se) Jsou kompaktní mužstvo s dobrým brankářem. Nečeká nás vůbec nic snadného.