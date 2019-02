Chomutovský útočník Stránský: Kvůli dluhům by se na to nikdo nevybodl

Nejdřív prachbídné entrée do extraligy, nedávno trable s výplatami a monstrózní marodkou. Každá z ran Piráty spíš posílila. Díky středečnímu úspěchu 4:1 nad arcirivalem Litvínovem přiživili sen, že utečou baráži. Z předposledního místa ztrácejí na Karlovy Vary pět bodů, Energie má zápas k dobru.

„Chceme se na ně dotáhnout, pobít se o to, abychom se vyhnuli baráži,“ motivuje Stránského a spol. Chomutov se stal králem severu, na body to má s Vervou 7:5. „Ale jsme předposlední, to nevím, co královského na tom je,“ ušklíbl se.



Fanoušci to ovšem prožívají. „Litvínov je silný, nehrál vůbec špatně,“ lichotil sousedům Stránský. Rozhodly první dva góly Pirátů z přesilovek. „Přitom to je náš slabší článek. Dřív jsme komplikovaně předržovali kotouče a nechali jsme bránící mužstvo zformovat, teď puky chodily rychle od hokejky a bylo to znát.“

Bylo znát i to, že marodka Růžičkovy ekipy se vyprazdňuje. Po reprezentační pauze se zapojili právě Stránský a další útočníci Vantuch s Klhůfkem, stále ještě pauzírují obránci Flemming a Štich.

„Taky budou brzy ready,“ míní Stránský. „Když budeme šlapat takhle dál, nemáme se čeho bát. Musíme do toho jít sebevědomě.“

Chybělo devět hráčů naráz, to by zamávalo s každým. Zvlášť v době dlužných gáží. „Období, kdy jsme byli propíraní v novinách, bylo těžké. Všechno se sesypalo. Spekulovalo se, že nechceme chodit v plné sestavě do zápasů. Něco vyvracel kapitán Tomica. Každý hráč si musí sáhnout do vlastního svědomí. Myslím, že tady není nikdo, kdo by se na to vybodl kvůli řešení financí. Já osobně nejsem hráč, který by to kvůli tomu vypustil,“ ubezpečil vousáč.

Hráči se s vedením domluvili, jak peníze dostanou. „Řešilo se to a řeší, dál bych to nerozebíral. Stejně už je po přestupech a nic nejde dělat. V hlavách to samozřejmě je. Hráči, co začínají kariéru, nemají našetřeno a musí je držet rodiny. Některé situace nejsou růžové. A navíc si lidi myslí, že hokejisté vydělávají velké peníze. Jenže ty velké peníze chodí na berňák,“ myslí Stránský odvody.

Paradoxně ve složité době prožívá jedno z nejlepších období kariéry. Dal sedm gólů, 10 jich připravil.

„Dostávám víc prostoru. Vždycky jsem byl buldoček pro třetí čtvrtou lajnu a oslabení, teď občas skočím na přesilovku a sebevědomí se zvedá. Dovolím si jiné věci než dřív,“ cítí 28letý forvard, který jakžtakž doléčil natržený triceps. „Často jsem se v kariéře na první stránce bodování nenacházel, teď jsem se tam jednou za čas objevil.“ Prodloužit si sezonu v baráži odmítá: „Jednou jsem ji už hrál a není o kvalitním hokeji, ale o tom, abyste se nepodělal.“