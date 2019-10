Plzeňský Eberle čekal deset kol, jeho trefa byla vítězná

„Nemůžeme se spoléhat na dva hráče, kteří hrají fantasticky, jdou nám příkladem a dělají všechno, co musíme dělat i my ostatní. Proto jsem moc rád, že jsem pomohl týmu vyhrát,“ mínil 30letý Eberle.

Kterou dvojici spoluhráčů měl na mysli, netřeba příliš zdůrazňovat, Škodu táhne nezastavitelný kapitán Gulaš a jeho centr Mertl.

Čekal jste na první gól deset zápasů, bylo to velké trápení?

To ne. Sezona je dlouhá a nemůžu ji přece odepisovat v desátém kole. I loni jsem měl v téhle době na kontě jediný gól. Šel jsem si zatím, snažil se makat a věřil, že to přijde. Nesmíte si to moc připouštět, i když do hlavy to samozřejmě leze. Doufám, že se to teď už rozjede.

Liga mistrů: Škoda chce doma Zug zlomit Hokejisté Plzně se v úterý ještě pokusí zaútočit na první příčku v základní skupině B Ligy mistrů. V 17 hodin nastoupí v domácí Logspeed Areně v odvetě proti Zugu, ve Švýcarsku minulý týden podlehli 2:5. Oba týmy mají jistý postup, pokud chtějí Plzeňané rivala přeskočit, musí smazat tříbrankové manko. „Přijede Honza Kovář a už se moc těším, až si proti sobě zahrajeme,“ hlásil kapitán Milan Gulaš. Los vyřazovací části Champions League je na pořadu již tento pátek.

Milan Gulaš zaznamenal hattrick a stanovil nový rekord soutěže, skóroval v deseti utkáních za sebou. Co tomu říkáte?

Spíš musíme být nervózní, aby se moc nedívaly kluby z NHL a KHL... Gulimu jsme to všichni moc přáli, ale v šatně se to nerozebíralo, nechtěli jsme ho znervózňovat. On a Mertlík, který se do Plzně vrátil ve fantastické formě, jsou naši lídři, neuvěřitelně ostatním pomáhají. Kapitáni lodi, kteří udávají směr.

Váš gól padl hned po buly, bylo to o vůli dostat se k puku?

V pásmu soupeře se do toho takhle snažíme chodit. Kody (Kodýtek) vyhrál buly, puk zůstal někde pod bruslemi a vyplaval ke mně. Chtěl jsem pak hlavně rychle vystřelit.

V úterý vás čeká odveta s Zugem v Lize mistrů. Postup už máte jistý a máte dost zraněných, chcete trošku pošetřit síly?

To se nikdy nevyplácí. Hrajeme doma, fanoušci nás tlačí a nebudeme to na ledě jen odevzdávat. Dokud máme šanci porvat se o první místo, uděláme to. Chceme vyhrát každý zápas. Málokterému týmu se poštěstí hrát s nejlepšími celky v Evropě a nám to může hodně pomoci, jsou to skvělé zkušenosti.