Kladenský kapitán už cítí paniku. Neobviňujme furt rozhodčí, říká

Při zlínském gólu na 1:2 jste hodně protestovali. Proč?

Údajně měl být ofsajd. Já nevím... Rozhodčí to posoudili, přece nemá cenu se rozčilovat, nevrátíte to.

Rozhodil vás verdikt sudích?

Nesoustředili jsme se na hokej a byli mimo. Když rozhodčí něco pískne, tak to tak je. Oni určují hru a my je nemůžeme furt jen obviňovat. My musíme hrát!

Třetí zlínský gól už byl klíčový, že?

Spíš jsme se po něm probudili, spadla z nás nervozita, která přece jen byla znát. Za stavu 1:2 jsme byli více svázaní.

Frustroval vás závěr? Měli jste tlak, chyběl jeden gól.

Nojo... Když je to takhle na poslední chvíli, jde o náhodu. My ale musíme hrát zodpovědně celých šedesát minut, ne jen na konci.

Dopadá na vás už, že jste prohráli posedmé v řadě?

Není to jednoduché, ale vymlouvat se nemůžeme.

Znepokojuje vás, že konkurence posílila, kdežto vy ne?

To já neovlivním, musíte se zeptat vedení. Myslím, že klukům tady věříme, nemáme důvod nic obměňovat.

Koukáte na výsledky dalších týmů okolo vás?

Vůbec ne. Zbytečně vás to sváže. Tabulku vůbec nesleduju, nesmíme hledět na to, jestli nás někdo dohání, vždyť je to úplně jedno.

Pomohla vám reprezentační pauza nějak?

Určitě, vyčistili jsme hlavy. Průběh dnešního zápasu nám ale ukázal, že jsme zpátky v panice. Nebo jakoby ve stresu. Není to úplně panická atmosféra, ale během zápasu jsem ji občas cítil.