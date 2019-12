Trenér Petr ve Vítkovicích končí, šéf klubu ho po debaklu odvolal

„Jsem rozhořčený. A jsem také naprosto zklamaný, při vědomí, kolik úsilí, energie a peněz vkládám do toho, abych zachránil Vítkovice a zachránil pro Ostravu extraligový hokej. Pak všichni vidíme zápas, jako byl ten v Karlových Varech,“ zdůvodňoval okamžitou reakci Pavlík.

Aleš Pavlík

A pokračoval: „Proto jsem nucen, navzdory mému předchozímu vyjádření z tohoto týdne, přistoupit k radikálním řezům už nyní. Hráči za výkon v utkání ve Varech obdrží trest v podobě interní klubové pokuty. Trenérskou otázku momentálně velmi aktivně řeším rovněž a o jejím definitivním řešení bude v nejbližších hodinách rozhodnuto. V každém případě bude v Hradci Králové vést tým nová trenérská dvojice.“

V pátek večer Pavlík nevěděl, zda jeho tým v neděli povede zcela nová trenérská dvojice, nebo se o vedení kabiny dočasně postará provizorní duo z klubových rezerv. Šéf se zároveň několikrát omlouval za blamáž, která se odehrála ve Varech.

Původně to přitom vypadalo, že ani po debaklu nedojde ve Vítkovicích k trenérským změnám. Asistent Pavel Trnka po porážce oznámil, že minimálně do nedělního utkání v Hradci zůstane v čele Ostravanů dosavadní hlavní kouč Jakub Petr.



„Zda dnešní výkon bude mít nějaké následky, to teprve uvidíme. Ultimátum, jak proběhlo v tisku, bylo jasně dané. Po dnešním zápase se přesouváme přímo do Hradce a zda budou v týmu nějaké změny, to nedokážu teď říci,“ řekl Trnka k novinářům. O několik desítek minut později byli oba s Petrem odvoláni.