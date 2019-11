Vítkovický kouč Petr: Přece teď do toho jako velitel nehodím vidle

Vítkovičtí prohráli tři domácí zápasy za sebou a ve dvanácti duelech v řadě nebodovali naplno, za tři body.

„S majitelem jsme v každodenním kontaktu, ale dnes to byla výjimečná situace, protože s hráči seděl sám,“ řekl vítkovický trenér Jakub Petr. „A pak byl s námi. Ze všech stran to bylo pozitivní.“

Petr podotkl, že i nadále má důvěru Aleše Pavlíka. A sám o rezignaci neuvažuje.

„Ve Vítkovicích jsem už dlouho. Zažil jsem tady parádní chvilky i ty horší. Nyní prožíváme jednu z nejtěžších,“ připustil Petr. „Vůbec mi ale nepřišlo do hlavy, že bych klukům oznámil, že s tím sekám. Když jsme tady natahali hráče z celé republiky, tak přece teď do toho jako velitel nehodím vidle.“



Má však sílu mužstvo nakopnout?

„Kdo jiný by tu energii měl mít, než hlavní trenér a kolegové kolem mě. V každé práci přijdou boule a pěkné okamžiky,“ odpověděl. „Byli jsme přesvědčeni, že někteří hráči se rozehrají rychleji, ale nejde jim to, ten vývoj tam není, jaký by být měl. Ale přece to nezabalím, nevezmu si odstupné, neudělám si pěkné Vánoce a nepočkám do konce sezony, jaký nový job se objeví.“

Připustil, že teď musí být více psychologem. Takže, co s tím?

„Zítra si dáme volno, to je nejlepší řešení, protože toho máme málo,“ řekl Jakub Petr. „Bude fajn, když se hráči neuvidí a neuvidí ani arénu. Neideálnější teď je dvacet čtyři hodin na hokej zapomenout. V sobotu zase přijdeme a potrénujeme, abychom se připravili na další zápas.“

Ten čeká Vítkovice v neděli v Litvínově.