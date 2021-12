Rekonvalescent Kovář: Trenéři věří, že bych se mohl vrátit ještě silnější

V šatně píseckého zimního stadionu se nasouká do brankářské výstroje a zanedlouho vklouzne na ledovou plochu potemnělé haly.

Krátce se rozbruslí a začne se speciálními cviky pro gólmany. Brzy zpod masky stoupá pára a trénink nabírá na intenzitě. Nemusí se to zdát, ale třeba rychlé přesuny od tyčky k tyčce stojí hodně energie.

Betony Jakuba Kováře zdobí barvy jeho bývalého klubu - ruského Avtomobilistu Jekatěrinburg. V něm už letos zřejmě působit nebude, ale kdo ví. Ani on sám nevylučuje téměř žádnou možnost. Na svém návratu po zranění tvrdě pracuje a už na konci roku by rád znovu chytal.

Jak reaguje vaše koleno na plnou zátěž?

To už byl trénink naplno a koleno drží. Vůbec mě nebolí.

Na začátku září jste ale musel skončit v Rusku, protože vás zranění limitovalo příliš. Už to opravdu nešlo?

Ne. Už na konci minulé sezony jsem musel na operaci a pro koleno to byl takový šok, že mu na uzdravení nestačila doba mezi zákrokem a novou sezonou. Totálně vypovědělo službu. Potřeboval jsem dlouhou pauzu na odpočinek a až pak se s tím mohlo zase začít něco dělat. V Rusku jsme se domluvili, že nemá cenu, abych tam tři měsíce byl a nemohl chytat. Podali jsme si ruce a já odletěl domů.

Jak jste léčbu řešil v Česku?

Ze začátku byl třeba hlavně klid. Po zhruba měsíci volna jsem si našel tým specialistů, kteří se o mě začali starat. Pořádně mi koleno vyšetřili a zjistilo se, že by se s tím ještě dalo něco dělat. Od doktorů jsem dostal nějaké speciální výživové injekce. Poslední téměř dva měsíce se společně připravujeme na návrat a zvyšujeme zátěž.

Kovářovo koleno Před startem play off se 33letý Jakub Kovář zranil. I přes problémy s kolenem do vyřazovacích bojů nastoupil. Po vyřazení v prvním kole s Omskem zamířil na operaci menisku, ale v létě stihl běžnou předsezonní přípravu. V sezoně však nastoupil jen k jedinému utkání, celkem jich v Jekatěrinburgu odchytal 381. Po zranění zamířil do Česka, kde pracuje na návratu.

Co přesně trénujete?

Začali jsme fyzioterapií, při níž jsme zjistili, že mám trochu oslabený i kotník. Posílili jsme ho a pokračovali na svalech v okolí kolene, aby zátěž neneslo jen koleno, ale zapojily se i další svaly. Víc používám kyčle, stehna, zadek, kotníky nebo lýtka. Teď jsem čtvrtý týden na ledě. Už zvládám velice těžké tréninky i náročné brankářské cviky. Věřím, že letos se mi povede vrátit.

Už čelíte i střelám? Žádné úlevy?

Jo, už jsem byl na tréninku i s juniory, abych si vyzkoušel herní cvičení. Tam jsem se jen utvrdil v tom, že to neděláme špatně. V Písku trénuji buď sám, nebo s nějakým hokejistou. Chodí se mnou občas třeba Tomáš Nouza. V tom budeme pokračovat, než si najdu nový klub. Tréninky mimo led budou součástí mého každodenního režimu, ať už budu hrát hokej, nebo ne. Jestli tedy chci chodit bez umělých kloubů.

Chystáte návrat k hokeji podle plánu?

Já jsem to ani nijak neplánoval. Byl jsem připravený na verdikt, že už kvůli problémům s kolenem nikdy nebudu moct hrát hokej. Ale pořád jsem si říkal, že to nemůže být tak špatné, abych nepřidal ještě další sezony. Jsem rád, že to vypadá dobře. Na druhou stranu vynechat tři měsíce pro mě také není úplně snadné. Jednou už jsem to však zažil. Při poslední sezoně v Budějovicích jsem měl zlomenou ruku a dva a půl měsíce nechytal. Letos je to podobné, akorát teď jsem vlastně bez práce a žádný klub na mě teď nečeká. Nové místo si budu muset hledat.

Utvrdilo vás to v tom, že ještě s hokejem končit nechcete?

S postupujícím věkem si uvědomuji, že s hokejem za nějaký rok budu muset skončit. Ale pořád cítím, že mám chuť a zápal. Na jakékoliv úrovni bych rád pokračoval a buď to vyjde, nebo ne. Budu muset dávat na cvičení a regeneraci ještě větší důraz než dřív.

Teď to pro vás není příjemné, ale může vám do další kariéry tato pauza paradoxně pomoci?

Věřím, že jo. Moji trenéři, se kterými se připravuji, si myslí, že bych mohl být ještě silnější. Zvládl jsem obrovský progres a mohl bych být na ledě znovu o něco lepší. Pomoci mi může i ta pauza, kdy jsem si odpočinul. Cítím se teď na ledě už hodně dobře a jsem zvědavý, jak to pak bude naostro.

A kde tedy budete chytat?

V tuhle chvíli nevím, kdo se o mě přihlásí. Nechávám to otevřené, všechno je možné. Nevylučuji Česko ani zahraničí.

Jistě už vás oslovily nějaké české kluby, ne?

Ano, mluvil jsem asi s pěti, když se začalo šuškat, že se připravuji a chtěl bych to ještě letos zkusit. Teď je to na agentovi a na tom, abych byl co nejlépe připravený. Uvidíme, co mi bude dávat největší smysl.

Patří mezi pětici českých celků i České Budějovice, odkud jste před osmi lety zamířil do Ruska?

Ne. S klubem jsem byl naposledy v kontaktu po konci minulé sezony. Je možné, že teď debatují se současným gólmanem Dominikem Hrachovinou o nové smlouvě. Jestli jsou s ním spokojení, pak nemají důvod hledat někoho jiného. Mohou se bát i mého zranění, to plně chápu.

Platí u vás, že jeden špatný pohyb může znamenat definitivní konec kariéry?

Nemyslím si špatný pohyb, ale spíš že by koleno extrémní zátěž nemuselo zvládat a potřebovalo by větší volno. Teď už ale trénuji šest týdnů naplno a všechno v pohodě drží. Řadu věcí jsem změnil, třeba postoj, zvedání se z kolen a další. Věřím, že to bude dobré. Ale i moje budoucí smlouva bude přizpůsobená zranění, které jsem prodělal. Aby risk pro klub byl co nejmenší, i co se týče smlouvy. Nemám v plánu někam přijet, po týdnu říct, že mě bolí koleno, a zbylý půlrok si jen chodit pro výplaty a sedět s pytlíkem ledu na koleni.

Kdy byste chtěl znovu nastoupit?

Věřím, že do konce prosince už budu oblékat dres nějakého klubu. Ale návrat nechci uspěchat. Až se s nějakým domluvíme, tak musím být přesvědčený o tom, že podepsali připraveného gólmana.

Zůstává ve vás chuť i po velkém týmovém úspěchu, který vám ve sbírce zatím chybí?

K tomu se vůbec neupínám. Před třemi měsíci to vypadalo, že jsem úplně skončil s kariérou. Takže teď je pro mě největší cíl, abych se vrátil na úroveň, na které jsem byl. Nicméně týmy, které se o mě zajímají, mají vysoké ambice. Když to vyjde, tak si nebudu jen užívat návrat k hokeji, ale budu chtít pomáhat týmu.

Ať už byste se domluvil s kterýmkoli z 15 extraligových týmů, tak na vás bude tlak. S tím asi počítáte, co?

Jasně, na tlak jsem byl zvyklý vždycky. Z toho těžkou hlavu fakt nemám. Tím spíš, že jsem se už s hokejem prakticky loučil.

Jakou roli při výběru nového angažmá bude hrát váš bývalý klub Jekatěrinburg?

Jim zůstala práva na mé působení v KHL. Kdybych se letos vrátil do Ruska, tak se musí vyřešit práva, která si oni na mě nechali. Jinak jsem ale v Evropě volný hráč.