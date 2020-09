Víc hrát a méně mluvit okolo, velí hradecký kapitán Smoleňák

Naděje pro fanoušky: do hlediště až 4 000 lidí Poslední vývoj situace kolem koronaviru není sice příliš příznivý, ale týden před startem hokejové extraligy hradecký klub počítá s tím, že by na domácí zápasy mohly přijít téměř čtyři tisícovky fanoušků. „Podle posledního nařízení můžeme náš stadion rozdělit do osmi sektorů, do každého může vejít pět stovek fanoušků. Maximální kapacita by tak mohla být 3945 osob a my doufáme, že se tyto kvóty nezmění,“ uvedl generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček. Podle něj to bude důležité i vzhledem k ekonomickému provozu klubu: „Na sezonu jsme připraveni a stabilizováni a doufáme, že se nestane nic strašného, co by vedlo k úbytku partnerů. Ten jsme zatím nezaznamenali.“