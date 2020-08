Potvrzeno, Hronek začne sezonu v Hradci. Bude super hrát zase doma, říká

„I když jednání a dotažení tohoto transferu trvalo delší dobu, již od začátku bylo jasné, že klub i Filip mají zcela jasno o vzájemné spolupráci, jelikož Filip do Hradce prostě patří,“ uvedl generální manažer Mountfieldu Aleš Kmoníček v tiskové zprávě. „Dohoda o podmínkách jak mezi klubem a hráčem, tak mezi Detroitem a Hradcem byla vcelku rychlá.“

Filip Hronek působí v zámoří od roku 2016. V minulé sezoně byl pevnou součástí Red Wings a aktuálně má na kontě 111 zápasů v elitní kanadsko-americké soutěži.

„Je to super, bude hezké si po dlouhé době zahrát zase doma. Už se na to moc těším,“ řekl odchovanec Hradce Králové. „Je to nějakých sedm měsíců, co jsem nehrál zápas, takže se i na zápasy těším jak malý kluk. Doteď jsem se chystal individuálně, nyní se připojím k mužstvu a budu trénovat s klukama.“

Kdy se Hronek objeví poprvé v hradeckém dresu, není momentálně jasné. Východočeši vypadli ve čtvrtfinále letního poháru a další program přípravných zápasů ještě neoznámili. Úvodní zápas extraligy je čeká 17. září, kdy se představí v Českých Budějovicích. (celý rozpis sezony zde)

„Ve Filipovi získáváme rozdílového obránce, který si za poměrně krátké působení v NHL získal velký respekt a důležitou pozici v Detroitu a má před sebou velkou hokejovou budoucnost,“ uvedl Kmoníček a očekává, že Hronek týmu v obraně výrazně pomůže. „Předběžně jsme domluveni, že naskočí minimálně do jednoho přátelského utkání před začátkem extraligy,“ řekl hradecký manažer.

Účastník dvou seniorských mistrovství světa odehrál v české nejvyšší soutěži dosud 41 zápasů a připsal si čtyři asistence. „Tým tady vypadá super, uvidíme, jak si to všechno sedne na ledě. Pokud jde o ambice, ty osobní neřeším. Hlavně, aby se vyhrávalo,“ řekl Hronek, který by se zpět do zámoří měl přesunout v listopadu. NHL ale ještě podobu sezony 2020/21 oficiálně nepředstavila.