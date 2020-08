Postup těší. Nikdo neví, co bude, řekl hradecký kapitán Smoleňák

Byl včas na správném místě a byť mu zdaleka ne všechno v zápase vyšlo, tím, že správně nastavil hokejku do střely obránce Petra Zámorského a puk usměrnil do branky, stal se hvězdou okamžiku. Kapitán hradeckého Mountfieldu Radek Smoleňák totiž svým gólem v závěru prodloužení druhého derby tohoto týdne s Pardubicemi o mnohém rozhodl.

Na radosti fanoušků z toho, že Hradec ve střelecky divokém zápase svého největšího rivala porazil i podruhé, nic nemění ani to, že mu na rozdíl od prvního duelu přenechal bod.

Vždyť výhra Hradci v téměř nejkratším možném termínu zajistila postup do play off letního poháru, na čemž nic nemohou změnit ani zápasy posledních dvou kol základní skupiny s Olomoucí a v Brně, které se odehrají příští týden.

„Chtěli jsme k těm zápasům přistoupit zodpovědně, protože nikdo neví, kolik jich bude, kdy se začne s extraligou a jak to bude dál,“ říkal spokojeně hradecký kapitán poté, co Mountfield úspěšně zvládnutou koncovkou vyhrál i čtvrté utkání letošního léta.

Divákům jste připravili pěknou podívanou s hodně góly, oni vám to, i když v omezeném počtu, vraceli svojí přízní. Co tomu říkáte?

Chtěl bych lidem poděkovat, že v těch vedrech přišli nás podpořit, místo aby leželi u rybníku a hráli volejbal. Možná to zní jako klišé, ale vážíme si toho i vzhledem k situaci, která nyní je. I proto jsme chtěli vyhrát a nějak jim jejich přízeň vrátit.

Hradec vyhlíží soupeře, má ještě tři možnosti Ani ztráta jednoho bodu, teprve prvního, a to až ve čtvrtém zápase, nic nemění na tom, že si hradecký Mountfield zahraje v letošním letním Generali Česká Cupu 2020 play off. V posledních dvou kolech základních skupin z jeho strany půjde jen o to, na koho narazí. Spolurozhodnou o tom úterní zápas Mountfieldu s Olomoucí a čtvrteční v Brně. Už nyní je ale jasné, že Hradec ve čtvrtfinále narazí na tým z Moravy. Nalosovaný je totiž do skupiny C, jejíž dva nejlepší týmy narazí na dva úspěšné ze skupiny D. V ní zatím postupové místa patří Zlínu a Třinci shodně s devíti body, postoupit mohou ještě Vítkovice, které ztrácejí tři body. „Jsme rádi za postup i proto, že po těch šesti utkáních by se asi těžko sháněli nějací soupeři. Budeme se připravovat na zápasy, třeba v Třinci a podobně. Tam se kvalita ukáže,“ uvedl po výhře 6:5 nad Pardubicemi Daniel Branda, jeden z asistentů hlavního kouče Růžičky. Na soupeře se ale musí čekat, pokud Hradec udrží první místo ve skupině C, zahraje si čtvrtfinále s druhým ze skupiny D.

V prvním derby tohoto týdne v Pardubicích padl jediný gól, nyní hned jedenáct. Co se změnilo, že z toho byla taková divočina?

Bylo to divoké. Na začátku jsme prohrávali, když jsem jim namazal na gól... Dvakrát jsme prohrávali o dva góly, ale vždycky jsme se dokázali vrátit a naštěstí na konci i otočit, což je důležité. I pro psychiku celého týmu do budoucna.

I díky tomu už můžete vyhlížet soupeře pro čtvrtfinále letního poháru, které vám už nemůže uniknout. Co tomu říkáte?

Že jsme rádi, že máme čtyři výhry ze čtyř zápasů. Je to povzbuzení pro nás jako tým i pro organizaci a celý Mountfield. Musíme ale pracovat dál.

Vzal jste na sebe první gól, který jste v hradecké odvetě dostali, jak se vám vůbec hrálo?

Pro mě osobně to byl snad nejhorší zápas, co jsem za posledních dvacet let odehrál. Alespoň takhle jsem se cítil na ledě a myslím si, že to tak i vypadalo. Na druhé straně jsem rád, že jsme to jako tým, jako čtyři pětky zvládli a vyhráli.

Oba zápasy měly velmi slušnou úroveň, rozhodně to nevypadalo jako letní přáteláky. Souhlasíte?

Souhlasím. Kluci jsou asi natěšení z dlouhého léta a chtějí se ukázat trenérům, nejsou to žádné ploužáky, jsou to pěkné zápasy, hrané v tempu.

Pardubice jste sice dvakrát porazili, ale jednou těsně o gól, podruhé až v prodloužení. Ukazuje to, že asi opravdu budou lepší než loni, kdy hráli až do konce o záchranu?

Hrály výborně. Posílily obranu, vrátil se jim Jakub Nakládal, který je rozhodně znát. Ale že bych jim nějak přál extra štěstí, to se určitě říct nedá.