Rok dvojčat? A covidu? Nebo to něco přebije? Hradec stojí na startu

Jejich utkání v Litvínově proto bylo z preventivních důvodů odloženo a pokud někdo bude mít test pozitivní, tým půjde do karantény a nepřijede ani do Hradce. Proto hradecký klub nespustil předprodej vstupenek, byť do utkání zbývají pouze tři dny.

Pravděpodobně nemůže být výmluvnější důkaz o tom, co může zdaleka nejvíc zahýbat letošní hokejovou sezonou, která se pro Mountfield rozjede právě ve čtvrtek.

Mountfield však může v souvislosti se začínající sezonou připomenout také něco jiného. Aniž by se ještě začalo hrát, tak oním „něco“ jsou dvojčata Klímova. První z nich Kevin za Hradec odehrál už podstatnou část minulé, byť nedokončené sezony, a po ní přesvědčil své dvojče Kellyho, aby to v Hradci také zkusil. A oba si zatím život na východě Čech pochvalují. „Máme skvělý tým, navíc je tu všechno jednodušší. Vůbec tu nepotřebujeme auto. Všude jde dojít pěšky, je tu hodně parků. Opravdu pěkné město,“ říká o Hradci spokojený Kelly.

V českém hokeji jde o mimořádnou věc, hledat v jeho historii podobný příklad, to vůbec není jednoduché. Kdybychom toto hledání rozšířili na svět, najdeme legendární dvojčata Daniela a Henrika Sedinovy, kteří prožili zářnou kariéru v NHL. A proč by se totéž nemohlo povést i dvojčatům Klímovým?

„Pokud se chceme dostat do NHL, musíme být dobří, poté by bylo jedno, jestli hrajeme extraligu nebo jinou soutěž. Když ukážeme kvalitu tady v Hradci, tak může přijít smlouva, jakou si už vybojoval Matěj Chalupa,“ vyvrací Kevin otázku, zda extraliga není pro ně krokem zpět.

Vedle svých nesporných hokejových kvalit, které je předurčují k tomu, aby v české extralize byli vidět, Klímovi mají ve svém hokejové životopise několik pozoruhodností. Narodili se v Americe velmi úspěšnému českému hokejistovi Petru Klímovi, který v 80. letech minulého století z tehdejšího Československa emigroval, aby si mohl zahrát vysněnou NHL.



To se mu povedlo, a tak patří k nejúspěšnějším Čechům, kteří do slavné soutěže nakoukli. „Hokej pro nás byl od mala sport číslo jedna asi i proto, že ho máme v rodině. S tátou jsme trénovali každý den, i to nám do budoucna pomohlo,“ myslí si Kevin.

Navíc ani otec dvojčat nepřišel k hokeji náhodou, k výborným hokejistům patřil už jejich děda. „Kluci chtěli vždycky vyhrávat spolu, jsem rád, že jsou v Hradci a mám je více na očích. Oba mají kvalitu na to se prosadit,“ říká jejich táta Petr.

A oni sami? Život v Americe se na nich podepsal, Kevin česky sice jakžtakž mluví, ale u Kellyho to je horší. Nějaké zvyky však zachovali, jako by žili v Česku. „Třeba Vánoce jsme vždycky slavili 24. prosince. Tak to taťka chtěl,“ vypráví Kelly.

Teď je možná budou slavit v Čechách a celý hokejový Hradec věří, že i díky jejich pomoci v horních patrech tabulky. Klímové by se mohli stát oblíbenci hradeckých fanoušků, Kevinovi se to v minulé sezoně podařilo, byť to nemohl potvrdit v play off.

Stát se ale může také to, že ani covid, ani Klímové nebudou tím hlavním, na co se v souvislosti se sezonou 2020/2021 bude vzpomínat. Tým si totiž věří, nespornou kvalitu má a vedení i samotní hráči a realizační tým věří, že mohou dojít daleko, třeba i nejvýš. A na to by se jistě vzpomínalo nejvíc.