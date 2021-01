S rokem 2021 je tu východočeské derby. V sázce je 19 let stará série

Za normální situace by většina hokejových fandů ve Východočeském kraji nejspíš pod vánočním stromečkem našla lístky na derby. Na pardubickém nádraží byste od nedělního oběda potkávali hloučky fandů v dresech a o pár hodin později by na hradeckém zimáku byly nejen sektory vlajkonošů narvané k prasknutí.

V 16 hodin je zde podle extraligových not v plánu jednatřicáté derby mezi Mountfieldem a Dynamem. Tribuny budou kvůli koronaviru bohužel prázdné, zápas by však při pohledu do tabulky měl mít všechno.

Poslední vítězné série Dynama v základní části Sezona 2004/2005 - osm výher

23. 12. Sparta - Pardubice 1:3

28. 12. Pardubice - Jihlava 5:3

30. 12. K. Vary - Pardubice 2:3

2. 1. Pardubice - Třinec 3:1

4. 1. Vsetín - Pardubice 0:6

8. 1. Pardubice - Znojmo 5:0

9. 1. Kladno - Pardubice 4:5

11. 1. Pardubice - Slavia 3:2 pp. Sezona 2001/02 - devět výher

21. 9. Pardubice - K. Vary 2:0

23. 9. Znojmo - Pardubice 0:3

25. 9. Pardubice - Havířov 6:1

28. 9. Sparta - Pardubice 3:4 pp.

30. 9. Pardubice - Plzeň 5:0

2. 10. Kladno - Pardubice 1:2

5. 10. Pardubice - Vsetín 5:3

7. 10. Pardubice - Litvínov 4:1

12. 10. Zlín - Pardubice 2:6

Hosté budou chtít získat devátou výhru v řadě, a proti komu jinému vyrovnat devatenáct let starou sérii ze základní části než právě proti Hradci? Ten ovšem také nedá nic zadarmo. Mountfield může proti Pardubicím bodovat popáté za sebou.

„Derby bude mít po několika letech zase pořádný náboj. Bohužel ho ale uvidíme jen přes obrazovku,“ smutnila jedna z hradeckých fanynek v diskusi na Twitteru.

Včetně letních přáteláků na Generali Česká Cupu Hradec Dynamo letos porazil již třikrát po sobě, naposledy v listopadu na jeho ledě 5:2. Když se však hrálo poslední derby v Hradci, Pardubice zde loni v únoru vyválčily tři body za výhru 4:3.

Mountfield už tehdy vedl Vladimír Růžička, jenž v současnosti svému týmu ordinuje urputný defenzivní styl. Ten ale vůbec neseděl Petru Zámorskému, osmadvacetiletý obránce poslední loňský den zamířil na hostování do Komety a derby si po třech letech nezahraje.

„Cítil jsem, že v Hradci ztrácím pozici, kterou jsem si tam roky budoval. Navíc jsme zatím vůbec nepředváděli dobrý hokej. Myslím, že Hradec by měl hrát jinak, než jak se teď prezentuje,“ přiznal Zámorský v rozhovoru pro iSport.cz.

Dynamo po letech baví

Zato v sousedním táboře by si zajisté přáli, aby Dynamo naopak už nikdy nehrálo jinak než jako v současnosti. Když byla řeč o posledním derby, byl v něm ještě na pardubické lavičce trenér Milan Razým. Po jeho listopadovém odvolání však mančaft přebral Richard Král a Pardubice se změnily k nepoznání. Vyhrály již osmkrát v řadě, něco takového se jim v základní části podařilo naposledy v roce 2005 a tým šlape jako hodinky ze Švýcarska.

Hradec Králové - Pardubice Od 16 hodin online

Ještě daleko cennější než bodová série pro Dynamo je, že se mu probouzí tahouni. Například Jan Mandát, jenž se během čtyř zápasů zvládl stát s osmi góly jedním z nejlepších týmových střelců. Stejně jich zapsali ještě Matěj Blümel a Patrik Poulíček. „Jsem rád, že mi to tam padá. Už jsem říkal, že mě obrovsky nakopla nominace do reprezentace. Daleko víc si teď věřím a dostávám se do gólových pozic,“ říkal Mandát po posledním zápase s pražskou Spartou, který rozhodl brankou na 5:4 čtyři minuty před koncem.

Proti Pražanům přitom Dynamo prohrávalo ve dvanácté minutě už 0:3. Pár měsíců dozadu by za takového stavu úplně zmizelo z ledu, tentokrát ovšem během dvou minut ve druhé třetině otočilo skóre na 4:3 a zvítězilo.

„Před všemi hráči musím smeknout. Ve dvou třetinách tým ukázal obrovský charakter, otočit se Spartou z 0:3 je zkrátka skvělé,“ těšilo současného šéfa pardubické střídačky Richarda Krále.