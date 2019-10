Martinec = Hradec, Růžička = konec. Nechceme ho, skandovali fanoušci

Martincovo jméno se následně na podporu několikrát neslo stadionem. Dokonce i ve chvíli, kdy Hradec se Zlínem směřoval k porážce, znělo: „Růžičku nechceme.“

Fanoušci reagovali na zprávy, podle kterých by měl Martinec být v případě nedělního neúspěchu na trenérském postu nahrazen Vladimírem Růžičkou. Nesouhlas domácích příznivců se výrazně projevil na atmosféře celého utkání. A také na jeho průběhu

„Dvě třetiny nás svazovala obrovská zodpovědnost, hráči byli hodně namotivovaní. Přemotivovanost a křeč v naší hře rozhodly, že jsme nevyhráli,“ hodnotil trenér Martinec po utkání, v němž Mountfield nakonec s posledním Zlínem prohrál 5:6.

První náznaky možných změn se objevily už minulý pátek, to si Hradec poradil s Olomoucí 2:0. Jenže v neděli na úspěch nenavázal.



„Snažili jsme se, aby tahle atmosféra na hráče nedolehla, nechtěli jsme to na ně přenášet. Bohužel ale jejich motivace byla až moc velká, pramenily z toho fauly, chyby, propady v obraně. Ač to třeba první dvě třetiny tak nevypadalo, tak hráči hrozně chtěli. Křeč v jejich hře ale byla enormní, nebyl to z naší strany hokej, který bychom hrát chtěli. Na hráčích se asi vše podepsalo,“ sdělil trenér, o jehož osud se údajně v neděli hrálo.

Jak dopadl? Po zápase nikdo nevěděl.

„Nevím, co bude dál,“ řekl kouč s tím, že z vedení klubu se nikdo nevyjádřil. Neměl ani kdo.

„Podporu trenéra z hlediště jsme samozřejmě slyšeli. Má i naši podporu. Dresy ale máme my. Oni nám dávají veškerý materiál, luxus, který potřebujeme. A teď to my potřebujeme prodat. Kvalitu máme, každý z nás musí být lídr a vyhrabat se z toho,“ řekl kapitán Smoleňák.

Už v úterý Mountfield nastoupí k předehrávce 32. extraligového kola, jeho hostem bude lídr z Třince.