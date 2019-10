Růžička by se měl připojit k Martincovi. Společně povedou Hradec

Hokej

Zvětšit fotografii Vladimír Růžička | foto: Ladislav Němec, MAFRA

dnes 15:05

Trenér Vladimír Růžička by se měl vrátit do extraligy. Měl by vést hokejisty Hradce Králové s dosavadním trenérem Tomášem Martincem. Společně mají vytvořit dvojici s rovnocennými kompetencemi.

„Čekali jsme na potvrzení tohoto kroku představenstvem klubu, což se před chvílí stalo. Nyní se dotahuje smlouva se zástupcem Vladimíra Růžičky,“ prohlásil spolumajitel klubu Miroslav Schön pro iSport.cz. Generální manažer klubu Aleš Kmoníček přitom na dotaz iDNES.cz odpověděl: „Připravujeme tiskovou zprávu, naše oficiální vyjádření vyjde v nejbližší době. Zatím tento krok není schválen představenstvem klubu.“ Příchod Růžičky do Hradce by byl o to zajímavější, že fanoušci klubu v neděli během zápasu vyvěsili transparent, na němž stálo: Martinec = Hradec, Růžička = konec. K tomu skandovali, že Růžičku nechtějí. Angažování nového kouče je nečekané proto, že Hradec je v lize na šestém místě se dvaceti body, žádné tragické výsledky tým nepředvádí, naposledy v úterý porazil mistrovský Třinec 1:0 po nájezdech. Otazníky zatím visí nad budoucností dosavadních asistentů Aleše Krátošky a Petra Svobody. připravujeme podrobnosti